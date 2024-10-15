Хто у столиці заробляє найбільше: перелік найприбутковіших професій

Київ продовжує залишатися містом з найвищими зарплатами

Зараз середня зарплата у Києві становить 25 тис. грн, проте, залежно від посади вона варіюється від 17 700 до 34 000 грн. Про це свідчать дані аналізу сайту з пошуку роботи Work.ua.

Тож Київ продовжує залишатися містом з найвищими зарплатами. Найбільше у Києві отримує топменеджмент (середня цифра – 32 407 грн), автобізнес (26 157 грн) та сфера телекомунікації (24 046 грн).

Скільки отримують фахівці різних галузей:

В IT, управлінні персоналом та середньому керівництві отримують близько 23000 грн.

Готельно-ресторанний бізнес, туризм, виробництво та фінанси – 22000 грн.

ЗМІ, видавництво, маркетинг, реклама, PR, медицина, фармацевтика та агробізнес – більше 21000 грн.

Найменше отримують працівники роздрібної торгівлі, секретаріату (19500 грн) та освіти (17 500 грн).

Нагадаємо, з 1 січня 2024 року Україна перейшла на нову систему оплати праці держслужбовців. Попри складну ситуацію в економіці країни, Міністерство фінансів знайшло додаткові 22 млрд грн для фінансування заробітної плати чиновників. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова Нацагентства з питань держслужби Наталія Алюшина.