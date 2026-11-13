Вечірка Svitlo Ye та «Гуцульське весілє»: куди піти у Києві 14-15 листопада

Найцікавіші події Києва, які варто відвідати на вихідних

Цими вихідними у Києві відбудеться чимало яскравих подій на будь-який смак. Зокрема, на містян та гостей столиці чекають хаус-вечірка Svitlo Ye, благодійна виставка сучасного мистецтва «І наснилось мені», саундтреки Ганса Циммера при свічках, а також вистава «Дякую» та автентичне дійство «Гуцульське весілє».

«Главком» зібрав найцікавіші події Києва, які варто відвідати на вихідних 14-15 листопада.

Зміст

Концерти

Сольний концерт Otoy у Stereo Plaza

14 листопада 2026 року у столичній Stereo Plaza відбудеться масштабний сольний концерт репера Otoy. Центральною подією вечора стане перша наживо презентація третього фундаментального альбому артиста – «Темна музика 3».

Концерт у Києві стане найщирішою програмою артиста, що об'єднає як абсолютно нові треки, так і вже улюблені хіти: «Надвох» (разом із KLER), «Серед стін», «Страхи», «Повільне диско», «Шукали вчора».

Коли: 14 листопада 2026 року, 19:00.

Місце проведення: Stereo Plaza, просп. Валерія Лобановського, 119.

Вечірка Svitlo Ye в Sayless

У суботу в столиці пройде чергова подія із серії хаус-вечірок Svitlo Ye у новому форматі. На гостей чекають танці під сет Dj Mr.DiVibe, який поєднає золоту класику та популярні хіти в обробках House, Disco та Funky House. Розігріватиме танцпол Dj Jay Filler, а за настрій вечора відповідатимуть YuraZvonar та Катерина.

Організатори наголошують, що на локації завжди є світло та облаштоване укриття. На вході діятиме фейсконтроль (18+) та дрес-код (well dressed – охайний вечірній стиль, без спортивного одягу).

Коли: 14 листопада, 18:00.

Місце проведення: Sayless, вул. Мечнікова 3.

Виставки

Благодійна виставка «І наснилось мені»

У Молодому театрі відкрилася благодійна виставка сучасного українського мистецтва «І наснилось мені», реалізована спільно з Батальйоном безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади.

Експозиція об’єднує роботи 24 українських художників та художниць, присвячені темам дому, виснаження, втрати, любові й надії. Усі представлені твори можна буде придбати, а 100% виручених коштів спрямують на модернізацію та вдосконалення безпілотних систем для 3-ї ОШБр. Загальна мета збору – 1 млн грн.

Коли: з 13 листопада 2026 року.

Місце проведення: фойє камерної сцени Молодого театру (вул. Прорізна, 17).

Виставка Віктора Григорова «Життя»

У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася масштабна ретроспектива українського художника-нонконформіста Віктора Григорова. Експозиція досліджує, як в одному митці уживалися автор монументальних робіт (мозаїк, вітражів, рельєфів) та творець вишуканих полон у жанрі ню.

На виставці представлені рідкісні ранні твори майстра, ескізи до відомих проєктів та чуттєві фемінні образи кінця 1990-х – початку 2000-х років.

Коли: листопад-грудень.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Небо голубе, сонце світить»

Це соло-виставка Анни Куц. Головна тема її живопису – споглядання за навколишнім світом. Художниця практикує уважність до магії щоденного й зображує чарівні моменти, які легко пропустити, щоб урятувати ці частинки світу від забуття.

Художниця свідомо не підіймає болючих, тригерних тем і не робить на них нарочитих акцентів, але й не применшує їх, адже живе та працює в Києві, у контексті болю та викликів. Саме тому на противагу їм вона обирає бачити прекрасне й добре, що нас оточує. Сюжети її робіт – щоденні уривки життєвого циклу, у яких багато людської любові, світла й доброти.

«Дуже хочеться, щоб кожен частіше просто підіймав голову догори, робив глибокий вдих і міг відпустити всі свої проблеми», – каже Анна Куц.

Коли: по 15 листопада, четвер – п'ятниця з 9:00 до 20:00, субота – неділя з 10:00 до 21:00

Місце проведення: галерея «Кузня», вул. Нижній Вал, 37/20.

Виставка Євгенія Щукіна «Театр мінливих значень»

Національний музей «Київська картинна галерея» запрошує відвідати персональну виставку українського художника Євгенія Щукіна. Автор переосмислює класичні біблійні та міфологічні сюжети через призму сучасності й українського досвіду війни, де звичні символи набувають нового значення.

Роботи Євгенія Щукіна вирізняються особливою пластикою тіл, рельєфними мазками й глибиною емоцій – від ніжності до тривоги та пам'яті про втрати.

Коли: жовтень – листопад, з 11:00 до 18:00 (крім понеділка та четверга); з 11:00 до 19:00 у вівторок.

Місце проведення: Національний музей «Київська картинна галерея», вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Прихисток уяви»

Виставка присвячена ролі мистецтва та уяви в емоційному розвитку дитини. В основі проєкту ідея, що уява допомагає дитині пізнавати світ, осмислювати власний досвід і проживати емоції, а гра й творчість дозволяють виразити те, для чого ще складно знайти слова.

В експозиції представлені живопис, графіка, колажі, мозаїка, кераміка, скульптура та фотографія українських художників різних поколінь, серед яких Марія Примаченко, Олександр Гнилицький, Юрій Соломко, Валерія Трубіна, Ілля Чічкан, Олексій Сай, Роман Мінін. Хоча ці твори створені переважно для дорослого глядача, їх об'єднують свобода художнього мислення й гра з образами, які споріднюють їх зі світом дитячої уяви.

Проєкт реалізований разом із мережею просторів психосоціальної підтримки дітей, які постраждали від війни, «Твій». Тому особливе місце в експозиці посідає творчість дітей, які відвідують ці простори. Поруч з малюнками, браслетами, аудіо- та відеоматеріалами – дитячі стільці та іграшки, а також історії психологів.

Коли: з 11 листопада по 13 грудня 2026 року.

Де: Київська картинна галерея, вулиця Терещенківська, 9.

Виставка «Спільна сцена»

У Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України стартувала масштабна виставка «Спільна сцена», яка презентує роботи видатних сценографів XX століття. Виставка присвячена культурному взаємопроникненню та спільній оптиці української й єврейської традицій у візуальному вимірі театру. Серед експонатів представлено:

ескізи Матвія Драка для Театру Франка (1920–1940);

ескізи костюмів Михайла Глейзера до знакових вистав «Енеїда» (1986) та «Тев'є-Тевель» (1989);

роботи Нісона Шифріна для театру «Березіль» Леся Курбаса;

твори Михайла Френкеля, Віктора Гукайла та кубіста Марка Епштейна (Культур-Ліга);

вертеп Ірини Уварової з вистави Київського міського театру ляльок «Все буде гаразд» (1994).

Коли: працює з 4 листопада.

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9.

Виставка «Боротися < Піклуватися < Грати < Поєднувати»

У листопаді в Музеї Ханенків можна відвідати виставку «Боротися < Піклуватися < Грати < Поєднувати». Проєкт пропонує подивитися на мистецтво як на простір взаємодії, турботи та спільної дії. Сама назва задає послідовність різних способів взаємодії зі світом – від спротиву й піклування до гри та пошуку зв’язків. Експозиція досліджує чотири життєві стратегії під час війни через роботи з вовни, конопель і природних барвників.

Коли: до 29 листопада.

Місце проведення: Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, вулиця Терещенківська, 15-17.

Музичні та літературні вечори

Музика Ганса Циммера при свічках

Ганс Циммер – один із найвідоміших кінокомпозиторів сучасності, автор музики до десятків легендарних фільмів. Його саундтреки поєднують масштаб, драматизм і сильні емоції.

У виконанні Neoclassical Quintet прозвучать композиції з культових стрічок: «Пірати Карибського моря», «Дюна», «Інтерстеллар», «Гладіатор», «Темний лицар», «Початок» та інших відомих фільмів.

Живе звучання струнних інструментів, знайомі мелодії та мерехтіння свічок створять атмосферу, в якій музика кіно відкривається зовсім по-новому. Це вечір для тих, хто любить сильні емоції, кінематографічну музику та живе виконання.

Коли: 15 листопада, 18:00.

Місце проведення: Будинок Архітектора, вул. Бориса Грінченка, 7.

Театри

Вистава «Дякую»

У Київському академічному театрі «Золоті ворота» покажуть виставу «Дякую» (жанр – ода коханню). Постановка створена за текстами Чарлі Маккезі та Вільяма Шекспіра.

Режисеркою, авторкою текстів та сценографії є Андра Каваліаускайте, музику написав Богдан Лисенко. У ролях – Віталіна Біблів, Анастасія Бабій, Богдан Буйлук, Ірина Гришак, Роман Муленко, Андрій Поліщук, Інна Скорина-Калаба та Христина Люба.

Ключова тема постановки – осмислення почуття вдячності, турботи й людської підтримки.

Коли: 14 листопада, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Схоже на щастя»

«Схоже на щастя – це легка комедія з тонкою іронією, котра торкається головних питань людських відносин та дає можливість поглянути на своє життя під іншим кутом. Вона була удостоєна головної театральної премії країни «Київська пектораль, а народна артистка України Ада Роговцева була визнана кращою акторкою року за образ Клод. Постановка вже багато років поспіль збирає повні зали по всій Україні, отримуючи винятково теплі відгуки глядачів.

Такий успіх виставі забезпечує легкий жанр, цікавий сюжет та зірковий склад акторів. Ада Роговцева – легенда українського театру та кіно грає одну з ключових ролей. Разом із нею на сцені грає заслужена артистка України Світлана Орліченко, створюючи сильний емоційний тандем. Режисером вистави виступила донька Ади Роговцевої – заслужений діяч мистецтв України Катерина Степанкова, яка вміє тонко розкривати психологію людських стосунків.

Це щемлива комедія з присмаком іронії, поставлена за відомою п’єсою «Втікачки П. Пальмада та К. Дютюрона. Перед глядачем розгортається незвичайна мандрівка двох жінок, які наважилися на бунт проти власної самотності та страху стати непотрібними. Клод і Марго – це два протилежні світи. Їхнє знайомство було абсолютною випадковістю, але ця несподівана зустріч перетворюється на порятунок, адже разом вони знаходять ту підтримку, якої так розпачливо потребували.

Коли: 14 листопада, 18:00.

Місце проведення:Національна музична академія України, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11.

Оперета «Летюча миша»

На сцені Національної оперети України покажуть одну з найвідоміших робіт Йоганна Штрауса – комічну оперету «Летюча миша», яку композитор написав лише за 42 дні.

У центрі сюжету – подружня інтрига на балу-маскараді: головний герой закохується у загадкову незнайомку, не підозрюючи, що під маскою ховається його власна дружина. На глядачів чекає класичний віденський вальс, святкова атмосфера, легкий гумор та любовні перипетії.

Коли: 15 листопада, 17:00.

Місце проведення: Київський національний академічний театр оперети, вул. Велика Васильківська, 53/3.

Вистава «Я повернуся»

Герої вистави, підлітки з Херсонщини, пробули у літньому таборі «Гармошка» вісім місяців. Крим, море, справжня дружба – їхні пригоди були наповнені всім, крім одного: вони не знали, коли повернуться додому. Чи усвідомлювали діти, що їх депортували, в таборі утримують незаконно, а їхній дім – окупована територія?

У «Гармошці» ненависний триколор називали «аквафрешем», камери, які слідкували за кожним кроком, вимикали за допомогою футбольного м’яча, а на стінах подекуди з’являлися написи «Путін х*ло», що доводило до сказу вожату табору. Герої вистави не з тих, хто сидітиме склавши руки. Вони об'єднуються, обдумують план втечі, шукають шляхи до свободи. Разом вони знаходять силу і підтримку один в одному, діляться мріями про повернення додому, про зустріч із рідними.

Вистава, у якій дитяча надія сильніша за обставини, а страшні історії зовсім не ті, які розповідають вночі біля багаття. А ще вистава про те, що наші українські діти, яких Росія вивезла з Півдня України, ризикують ніколи не стати «нашим майбутнім». У виставі присутній російськомовний персонаж.

Коли: 15 листопада, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Гуцульське весілє»

Вистава «Гуцульське весілє» від Івано-Франківського драмтеатру – це унікальна автентична забава, яка вперше в історії українського театру повністю відтворює на сцені магічний обряд традиційного гуцульського весілля XIX століття. Режисером та автором сценічного рішення є народний артист України Ростислав Держипільський.

Сценарій створено на основі детальної монографії видатного етнографа Володимира Шухевича «Гуцульщина, а також творів Василя Стефаника та Станіслава Вінценза. Творча команда відтворила найдрібніші деталі: від обрядів сватання, викупу нареченої й плетіння вінків до фінального гуляння.

«Гуцульське весілє – це масштабна подорож у сакральний світ українських предків, яка викликає сильні емоції та гордість за власну культуру. Під час вистави на сцені вирує неймовірна енергетика гір – звучать давні весільні пісні, троїсті музики, а актори вражають автентичними та складними елементами традиційного вбрання.

Межа між акторами та глядачами практично стирається. Гостей у залі часто залучають до спільних танців, а також пригощають традиційними гуцульськими частуваннями прямо під час дійства.

Коли: 15 листопада, 18:00.

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.