ЗСУ проникли в тил росіян під землею та масований обстріл Києва: головне за день 22 жовтня
Дайджест новин, які сталися вдень 22 жовтня 2026 року
День 22 жовтня запам'яталася масованим балістичним ударом по Києву та відповідними ударами по Росії – вибухи лунали в Липецьку, Воронежі, Білгороді, Тулі та Підмосков'ї. Стало відомо, що окупанти просунулися на Донеччині, а «Шахтар» програв «Інтеру» в Лізі чемпіонів. «Главком» склав добірку головних подій за день 22 жовтня.
Українські військові проникли в тил росіян під землею
Українські військові провели підземну контрнаступальну операцію «Велес» на Куп’янському напрямку. Під час операції Сили оборони просунулися підземними комунікаціями на понад 15 км у тил російських військ. У результаті вдалося взяти в полон понад 30 окупантів, а загальні втрати противника перевищили 100 осіб.
Окупанти вдарили по пасажирському електропоїзду в Харкові
Удень 22 жовтня російські війська вдарили БпЛА по пасажирському електропоїзду у Харкові. «Виникла пожежа у головному вагоні. Попри загрозу повторних обстрілів, рятувальники ліквідували загоряння», – наголошує ДСНС.
ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) скасував обов'язок колишнього міністра енергетики Германа Галущенка носити електронний браслет. Водночас інші процесуальні обмеження для підозрюваного продовжили на два місяці
Спалений «Епіцентр», купи скла та руїни. Моторошний фоторепортаж із Оболоні
Комбінований удар балістичними ракетами та дронами по столиці 22 жовтня завдав масштабних руйнувань цивільній інфраструктурі на Оболоні. Наслідки ворожого прильоту в районі Почайної зафіксував кореспондент «Главкома», який побував на місці події.
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