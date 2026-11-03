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Викрав інвертор за 62 тис. грн з кіоску на ВДНГ: яке покарання загрожує зловмиснику

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Викрав інвертор за 62 тис. грн з кіоску на ВДНГ: яке покарання загрожує зловмиснику
Поліцейські встановили особу крадія протягом доби, а викрадений інвертор з акумуляторною батареєю повернули власнику
фото: Національна поліція Укрвїни

Близько четвертої ранку зловмисник пошкодив ролети кіоску, проник усередину та виніс дороговартісне обладнання

Поліцейські Голосіївського району столиці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 33-річного киянина, який викрав обладнання резервного живлення з торговельного кіоску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Інцидент стався у вересні на території експоцентру ВДНГ. До правоохоронців звернулася продавчиня кіоску та повідомила про зникнення інвертора з акумуляторною батареєю вартістю понад 62 тисячі гривень, який використовували під час відключень світла.

Правоохоронці з'ясували, що близько четвертої години ранку зловмисник пошкодив ролети кіоску, проник усередину та виніс енергообладнання. Operативники разом із фахівцями кримінального аналізу встановили особу підозрюваного протягом доби – ним виявився 33-річний місцевий мешканець.

Викрадений інвертор вилучили під час обшуку автомобіля підозрюваного та повернули власникові.

За крадіжку обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі
За крадіжку обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі
фото: Національна поліція України

Слідчі за процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану, поєднана з проникненням у приміщення). Обвинувачений очікує на рішення суду, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.    

Нагадаємо, посадовицю Голосіївської Районної державної адміністрації судитимуть за розкрадання 1,3 млн грн на закупівлях генераторів для навчальних закладів.

До слова, починаючи з 2023 року ринок генераторів став одним із найдинамічніших в Україні. Тоді виручка компаній у цій сфері зросла в середньому на 1088%. У 2024 році попит продовжив зростати, а ринок показав зростання ще на 1132%. Водночас у 2025 році ситуація змінилася – темпи зростання виручки сповільнилися до 65%. 

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Теги: Київ генератор викрадення

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