Ракетний удар по Києву: зруйновано станцію метро «Чернігівська» (відео)

Наземні станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені на вхід і вихід

Унаслідок нічної повітряної атаки на столицю 19 жовтня зруйнована станція метрополітену «Чернігівська», розташована на лівому березі міста. а також пошкоджені колії та кабельна мережа. Про це повідомляє «Главком».

У мережі вже з’явилося відео з наслідками ворожого удару.

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На оприлюднених кадрах видно ушкодження будівлі станції. На місці влучання наразі працюють комунальні служби – вони прибирають уламки й бите скло, а також оцінюють масштаби завданих збитків.

За словами мера Києва Віталія Кличка, падіння уламків ворожих цілей спричинило руйнування інфраструктури поряд зі станцією.

Зокрема, через влучання уламків стався розрив контактного та ходового рельсів. На місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків та оцінки обсягу відновлювальних робіт.

Вранці рух поїздів було розпочато між станціями «Академмістечко» – «Дарниця» відповідно до графіку. Наземні станції «Чернігівська» та «Лісова» тимчасово зачинені на вхід і вихід.

Після пошкодження інфраструктури метрополітену в столиці ухвалено рішення посилити наземний транспорт, аби забезпечити сполучення між районами та зменшити навантаження на підземку. Для зручності пасажирів збільшують кількість автобусів на ключових напрямках.