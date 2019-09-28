У Львівській області прикордонники вбили немовля, – ДБР



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Жінкам загрожує від 10 до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі

Слідчі Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у вбивстві новонародженої дитини двом жінкам, які служать у Львівському прикордонному загоні Державної прикордонної служби.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

За даними слідства 29 липня військовослужбовець Держприкордонслужби вдома народила дитину.

За інформацією ДБР, вона навмисне не перев’язала пуповину дитини й вдарила новонароджену дівчинку по голові, в результаті чого дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.

Після цього сестра породіллі, теж прикордонник, поклала ще живу дитину в пакет і закопала поблизу місця проживання сім’ї.