  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Кримінал

    У Львівській області прикордонники вбили немовля, – ДБР

    • Розсилка
    У Львівській області прикордонники вбили немовля, – ДБР

    Жінкам загрожує від 10 до 15 років в’язниці або довічне позбавлення волі

    Слідчі Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у вбивстві новонародженої дитини двом жінкам, які служать у Львівському прикордонному загоні Державної прикордонної служби.

    Про це повідомляє прес-служба ДБР.

    За даними слідства 29 липня військовослужбовець Держприкордонслужби вдома народила дитину.

    Читайте також

    За інформацією ДБР, вона навмисне не перев’язала пуповину дитини й вдарила новонароджену дівчинку по голові, в результаті чого дитина отримала закриту черепно-мозкову травму.

    Після цього сестра породіллі, теж прикордонник, поклала ще живу дитину в пакет і закопала поблизу місця проживання сім’ї.

    Читайте також
    прикордонники кримінал вбивство немовля
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ