Вибори у Києві: результати оприлюднять не раніше 28 жовтня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві сьогодні працюють 1 105 виборчих дільниць Фото: Уніан

Складність підрахунків голосів у столиці пов'язана з тим, що бюлетенів дуже багато і вони досить великі

Результати виборів в Києві будуть оприлюднені не раніше ранку середи, 28 жовтня. Про це заявив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов, пише «Чесно».

Нілов додав, що у виборчих комісій немає досвіду роботи саме з такими бюлетенями. Протоколи досить великі і складні для заповнення.

На території Києва працюють 1 105 виборчих дільниць, а в день голосування по три ділянки в Шевченківському і Солом'янському районах, а також по одному в Оболонському та Дарницькому відкрилися із запізненням.

Місцеві вибори проходять за новими правилами, закріпленим у Виборчому кодексі. Йдеться про пропорційну виборчу систему з відкритими партійними списками.

Голосуючи за Київраду, виборець повинен вибрати не тільки партію, а й одного з її кандидатів. Всі з них, крім глави списку, закріплені за одним з міських округів. Той кандидат, який отримує більше голосів на окрузі, має більше шансів отримати мандат, а голосуючи за одну з партій, не можна вибирати кандидата від іншої політсили.

Вибори мера проходять без змін: якщо ніхто з кандидатів не отримає 50 або більше відсотків, то двоє, які отримали найвищий результат, продовжать боротьбу у другому турі.

Раніше стала відома офіційна інформація щодо явки виборців на місцевих виборах станом на 13:00. Так, згідно з даними Центрвиборчкому, найвища явка зафіксована в Одеській області (без міста Одеса) – 26%. У Києві явка на 13 годину склала 16%.

Зазначимо, підсумки місцевих виборів в Україні, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, можна буде оцінити за результатами декількох екзит-полів. Результати опитувань оголосять о 20:00, після закриття виборчих дільниць. Трансляцію оголошення екзит-полів можна буде подивитися на сайті «Главкома».