Австрійський проросійський політик потрапив у кокаїновий скандал



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Йоганн Гуденус

Правоохоронці мають відеозаписи з можливим споживанням Йоганном Гуденусом кокаїну

Колишній очільник парламентської фракції правопопулістської та проросійської «Австрійської партії свободи» (FPÖ) Йоганн Гуденус, який рік тому був змушений скласти мандат у результаті так званого скандалу «Ібіцагейт», тепер потрапив у кокаїновий скандал.

Згідно з австрійськими ЗМІ, правоохоронці мають відеозаписи з можливим споживанням політиком кокаїну.

Першим інформацію з цього приводу поширило видання Kurier, яке стверджує, що у підготовленому слідчими проміжному звіті з розслідування «Ібіцігайту» міститься щонайменше два відео, як Гуденус споживає кокаїн. Ознайомивсь із 378-сторінками звіту видання повідомляє, що слідчі мають численні відео- та аудіозаписи, які проливають світло на підготовку зустрічі на Ібіці у 2017 році між тодішнім очільником FPÖ Гайнцом-Крістіаном Штрахе та «племінницею російського олігарха», яка виявилася пізніше «підсадною качкою».

Під час однієї з таких зустрічей в одному з готелів Відня прихованою камерою було відзнято, як Гуденус двічі нюхає щось схоже на кокаїн. Kurier також опублікував відповідні скріншоти з відео.

Сам політик не став давати газеті коментар з цього приводу, а його адвокат заявив, що «якби це і було, то це – його приватне життя», додавши, що Гуденус завжди стверджував, що не вживає кокаїн.

Також про існування у звіті по «Ібіцагейту» відеозаписів з можливим споживанням кокаїну Гуденусом повідомила й газета Österreich, яка також опублікувала відповідні скріншоти.

«Це – вчорашній сніг», - прокоментував сам політик газеті наявність відповідних записів, додавши, що справа проти нього з цього приводу була припинена.

Нагадаємо, 17 травня 2019 року німецькі ЗМІ опублікували відеозаписи дворічної давнини, таємно зроблені під час зустрічі на Ібіці, за декілька місяців до виборів в Австрії. На відео було зафіксовано тодішнього очільника Партії свободи (FPÖ) Гайнц-Крістіана Штрахе (після виборів став віцеканцлером) та його помічника Йоганна Гуденуса з, як вважали австрійські політики, «племінницею російського олігарха». Члени австрійської правопопулістської партії обговорювали з «росіянкою», зокрема, можливість фінансування FPÖ в обмін на різні преференції після приходу до влади.

Після публікації відео обоє фігурантів відео подали у відставку. Внаслідок політичної кризи в країні розпалася коаліція, весь федеральний уряд був відправлений у відставку, а в Австрії оголосили дострокові парламентські вибори.

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Джерело: Укрінформ