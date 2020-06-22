Вибух у Києві: влада виділить кошти на придбання 40 квартир для постраждалих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок вибуху зруйновано чотири поверхи секції будинку Фото: КМДА

Секція будинку, де стався вибух, відновленню не підлягає

Під головуванням прем’єрміністра України Дениса Шмигаля відбулося засідання Державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій розглядалося питання вибуху в житловому будинку в Дарницькому районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив іншим членам комісії, що в результаті вибуху, що стався 21 червня, було пошкоджено конструкції будівлі. Як наслідок, без житла залишились 125 людей, які мешкали в 40 квартирах однієї з секцій будинку. За попередніми даними, загрози для інших секцій будинку немає.

За словами міського голови, частина людей переночували у родичів та знайомих, решта зараз тимчасово відселені в інтернат на Харківському шосе, де вони були забезпечені всім необхідним.

За попередньою версією, причиною надзвичайної ситуації став вибух газоповітряної суміші.

Попередньо комісією ухвалено рішення розглянути питання компенсації постраждалим вартості придбання нового аналогічного житла за рахунок резервних фондів держави та міста.

Прем’єр запропонував комісії після завершення рятувальних робіт оцінити збитки та провести засідання Київської міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка затвердить суму збитків, і на наступному засіданні комісії розглянути питання співфінансування.

«До наступного засідання комісії ТЕБ і НС очікую наступних кроків: звіту про хід та завершення рятувальних робіт, оцінки київською міською владою повної суми збитків та розрахунку необхідної суми компенсації, а також чіткої аргументації щодо можливості та необхідності застосування механізму співфінансування виплат компенсації», - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, на місці вибуху у багатоповерхівці всю ніч працювали рятувальники. Вони укріплюють стіни, щоб не сталося повторних обвалів. Станом на 7:00 22 червня, рятувальниками знайдено 3 загиблі особи, 5 осіб отримали травми.

Раніше повідомлялося6 що, рятувальники знайшли під завалами тіла вже трьох людей, доля ще трьох невідома.

За останніми даними, під завалами можуть перебувати двоє чоловіків.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що уряд допоможе постраждалим від вибуху у Києві.

До відома, столичний мер Віталій Кличко повідомив, що мешканців будинку, де стався вибух, забезпечать тимчасовим житлом.

Поліція розслідує дві версії вибуху у столичній багатоповерхівці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що для з’ясування причин вибуху в житловому будинку на Позняках у Києві буде проведено «всебічне розслідування».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця надзвичайної події.

Читайте також: