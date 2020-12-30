Вибух в будинку на Позняках: 24 постраждалі сім'ї стали власниками нових квартир

Нові квартири отримають 40 родин

Незабаром отримають право власності на нові квартири усі 40 родин, помешкання яких зазнали руйнувань внаслідок вибуху у багатоповерховому будинку на столичних Позняках. Вони вже бачили свої помешкання й залишилися задоволені. Про це повідомила народний депутат Леся Забуранна, інформує пресслужба президента.

Забуранна зазначила, що на сьогодні 24 постраждалі родини вже мають право власності на квартири. Ще 16 родин подали всі необхідні документи на оформлення права власності.

Йдеться про помешкання у двох ЖК: «Кришталеві джерела» та «Лісова казка».

Водночас, за її словами, постає питання ремонту та облаштування отриманих квартир. «Ми сподіваємося, що КМДА виконає свої обіцянки й надасть необхідну матеріальну допомогу для постраждалих родин для того, щоб вони могли зробити ремонти у своїх нових квартирах», – сказала народний депутат.

Вона зауважила, що нові квартири щонайменше на 10% більші за площею, ніж ті, які були в будинку на Позняках.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п’яти загиблих.

Загалом у 40 квартирах, що були зруйновані вибухом, зареєстровано 125 мешканців.

У кінці червня 2020 року президент вручив сертифікати на перші 12 нових квартир. У середині серпня нові оселі були знайдені й для решти постраждалих мешканців. Помешкання підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.

У грудні почався демонтаж зруйнованого будинку.

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