Демонтаж зруйнованого вибухом будинку в Києві зупинився: що сталося

Техніка, за допомогою якої розбирають будинок, не витримала

Баштовий кран, за допомогою якого розбирають зруйнований вибухом будинок на Позняках, зламався. Про це сайту «Сьогодні» повідомили мешканці зруйнованого будинку.

У Департаменті муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації підтвердили, що кран дійсно зламався.

«Так. Баштовий кран поламався. Виконувалися ремонтні роботи. Періодично техніка ламається – в цьому немає нічого дивного», – розповіли в департаменті.

Там не змогли сказати, коли полагодять кран і знову візьмуться за демонтаж будівлі. Лагодженням техніки займається підрядник, який демонтує будинок.

Відомо, що робітники за допомогою баштового крана вже розібрали дах будівлі, технічний поверх і повністю 10-й і 9-й поверхи. На черзі демонтаж металевої кріпильної рамки, яка була встановлена, щоб безпечно розбирати будівлю. Вона вже виконала свою функцію.

Перед цим у будинку провели зміцнення стін і плит перекриття. Були встановлені додаткові кріплення, щоб не було непідконтрольних обвалень при виконанні робіт.

Будівельні відходи внаслідок демонтажу будуть складуватися на ділянці, розташованій на перетині вулиці Колекторної та проспекту Петра Григоренка. Спеціальна дробильна машина перероблятиме тверді побутові відходи, після чого сміття автоматично відсортовуватиметься на арматуру, землю і бетон.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п’яти загиблих.

У грудні почався демонтаж зруйнованого будинку.

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