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    Від частини Борщагівського шляхопроводу залишилися «ріжки та ніжки» (відео)

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    На мосту демонтують всі нашарування - Від частини Борщагівського шляхопроводу залишилися «ріжки та ніжки» (відео)
    На мосту демонтують всі нашарування

    Значна частина конструкцій шляхопроводу демонтована

    У столиці триває капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу.

    Мостовики демонтували значну частину конструкцій споруди. Нині дійшли до основи - залізобетонних Т-подібних балок. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Так, будівельники повністю демонтували всі нашарування і монолітну плиту на всьому мосту: на місці трамвайних колій і на двох автосмугах, - аж до балок. Була розібрана підпірна стіна з боку Борщагівки, демонтовані комунікації.

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    Як повідомлялося, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

    У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

    А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

    3 липня мер Києва Віталій Кличко показав, як ремонтують шляхопровід.

    Як повідомив мер в інтерв’ю «Главкому»у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані. 

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