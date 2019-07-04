Від частини Борщагівського шляхопроводу залишилися «ріжки та ніжки» (відео)
Значна частина конструкцій шляхопроводу демонтована
У столиці триває капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу.
Мостовики демонтували значну частину конструкцій споруди. Нині дійшли до основи - залізобетонних Т-подібних балок. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».
Так, будівельники повністю демонтували всі нашарування і монолітну плиту на всьому мосту: на місці трамвайних колій і на двох автосмугах, - аж до балок. Була розібрана підпірна стіна з боку Борщагівки, демонтовані комунікації.
Як повідомлялося, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.
У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.
А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.
3 липня мер Києва Віталій Кличко показав, як ремонтують шляхопровід.
Як повідомив мер в інтерв’ю «Главкому», у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.