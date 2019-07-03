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    Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)

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    Ремонт Борщагівського шляхопроводу - Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу
    Фото: пресслужба мера Києва

    Щоб швидше закінчити ремонт, автодорівці працюють майже цілодобово

    Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, де показав, як тривають роботи з оновлення Борщагівського шляхопроводу.

    «Сьогодні тривають роботи з оновлення ще одного важливого об’єкту інфраструктури столиці – Борщагівського шляхопроводу. Аби якомога швидше закінчити ремонт центральної смуги та відновити рух швидкісного трамвая, працівники працюють майже цілодобово», - зазначив Кличко. 

    Так, на мосту вже зняли шари старого асфальту та бетону і приступають до вкладання нової арматури. Також фахівці все підготували і розпочнуть роботи з реставрації нижньої частини мосту. Там теж доведеться знімати старий шар бетону та встановлювати нові металеві конструкції. Але, першочергове завдання, як підкреслив мер, - ремонт трамвайного полотна.

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    Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)
    Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)

    «Борщагівський шляхопровід не зазнавав капітального ремонту з 1965 року. І перебував уже в аварійному стані. Тому необхідно було його оновлювати. Я ще раз перепрошую за незручності, пов’язані з ремонтом. Але дорожники роблять все, щоб якнайшвидше завершити заплановані роботи», - додав він.

    Також, міський голова зазначив, що комунальне підприємство «Київпастранс» відслідковує ситуацію з трафіком і там, де є необхідність, ставить на лінії додаткові автобуси.

    Як повідомлялося, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

    У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

    А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

    Як повідомив в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко. у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані. 

    Нагадаємо, 12 червня Кличко показав відео, як будується Подільсько-Воскресенський міст.

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