Кличко показав, як ремонтують шляхопровід, що сильно «втомився» (фото, відео)



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Ремонт Борщагівського шляхопроводу Фото: пресслужба мера Києва

Щоб швидше закінчити ремонт, автодорівці працюють майже цілодобово

Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, де показав, як тривають роботи з оновлення Борщагівського шляхопроводу.

«Сьогодні тривають роботи з оновлення ще одного важливого об’єкту інфраструктури столиці – Борщагівського шляхопроводу. Аби якомога швидше закінчити ремонт центральної смуги та відновити рух швидкісного трамвая, працівники працюють майже цілодобово», - зазначив Кличко.

Так, на мосту вже зняли шари старого асфальту та бетону і приступають до вкладання нової арматури. Також фахівці все підготували і розпочнуть роботи з реставрації нижньої частини мосту. Там теж доведеться знімати старий шар бетону та встановлювати нові металеві конструкції. Але, першочергове завдання, як підкреслив мер, - ремонт трамвайного полотна.

«Борщагівський шляхопровід не зазнавав капітального ремонту з 1965 року. І перебував уже в аварійному стані. Тому необхідно було його оновлювати. Я ще раз перепрошую за незручності, пов’язані з ремонтом. Але дорожники роблять все, щоб якнайшвидше завершити заплановані роботи», - додав він.

Також, міський голова зазначив, що комунальне підприємство «Київпастранс» відслідковує ситуацію з трафіком і там, де є необхідність, ставить на лінії додаткові автобуси.

Як повідомлялося, з 22 червня розпочато капітальний ремонт Борщагівського шляхопроводу. Першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів та проїзної частини у напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року. Варто зазначити, що ремонтні роботи по трамвайному полотну – це першочергова задача, аби якнайшвидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року буде розпочато другий етап робіт – ремонт проїзної частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги.

У «Київавтодорі» повідомили, що на Борщагівському шляхопроводі у Києві ремонтні роботи тривають цілодобово.

А в соцмережі показали жахливий стан мосту, який відкрився після початку ремонту.

Як повідомив в інтерв’ю «Главкому» мер Києва Віталій Кличко. у столиці 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.

Нагадаємо, 12 червня Кличко показав відео, як будується Подільсько-Воскресенський міст.

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