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Ізраїль знищив іранські F-14 в аеропорту Тегерана

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ізраїль знищив іранські F-14 в аеропорту Тегерана
Знищений іранський винищувач
скріншот з відео

ЦАХАЛ повідомляє, що ці винищувачі готувалися до перехоплення ізраїльських літаків

Ізраїльські війська здійснили авіаудар по аеропорту в іранській столиці Тегерані, вразивши стоянку винищувачів F-14 Tomcat. Відео атаки оприлюднила пресслужба Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), повідомляє «Главком».

На опублікованих кадрах видно момент знищення двох бойових літаків. Як повідомляє ЦАХАЛ, саме ці винищувачі готувалися до перехоплення ізраїльських винищувачів.

«Підсумок наших нещодавніх операцій над Тегераном: удар по двох винищувачах F-14, що знаходилися в аеропорту Тегерана. Ці літаки мали на меті перехопити ізраїльські літаки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового загострення на Близькому Сході Ізраїль заявив, що забезпечив собі перевагу в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, яке гігантські російські військово-повітряні сили не змогли реалізувати за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.

Як повідомлялося, офіційні особи США та Ізраїлю заявляють, що «конфлікт з Іраном триватиме тижні, а не дні».  Дехто каже, що операція має неявне схвалення Білого дому, а ізраїльський чиновник заявив, що президент США згоден з тижневими термінами. Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що хоче побачити угоду між Ізраїлем та Іраном, і що він вважає, що «є хороший шанс» для цього.

До слова, Іран повідомив Катару і Оману, що не готовий до переговорів про припинення вогню, поки перебуває під обстрілами Ізраїлю. Іранці поінформували катарських і оманських посередників, що вони будуть вести серйозні переговори тільки після того, як Іран завершить свою відповідь на ізраїльські превентивні удари

Раніше стало відомо, що ЦАХАЛ провів масштабну серію ударів по військовій інфраструктурі. У ході ударів уражено об'єкти, що належать Корпусу стражів ісламської революції (КВІР), його елітному спецпідрозділу Кудс, а також інші військові цілі на території Ірану.

Теги: Іран Ізраїль війна винищувач

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