Удар по Києву: у ДСНС показали фото наслідків

У трьох районах Києва є руйнування

Вночі, 25 травня, окупанти атакували Київ. Є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

За іфнормацією ДСНС у Києві такі пошкодження:

Голосіївський район – пожежа на фасаді 5-поверхового гуртожитку через розгерметизацію газової труби на 2-му поверсі. Частково зруйновані конструкції. Постраждали 4 особи, від госпіталізації відмовились.

Дніпровський район – пошкоджено 2-поверховий приватний будинок. Постраждала жінка.

Шевченківський район – пошкоджено багатоповерхівку. 3 особи звернулись за меддопомогою до медиків.

Загалом постраждали 9 осіб. Інформація уточнюється.

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Наслідки удару по Києву фото: ДСНС Києва

Раніше ми писали, що у ніч на 25 травня Конотоп пережив наймасованіший і комбінований удар з часів 2-ї Світової. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Артема Семеніхіна.

Семеніхін повідомив, що внаслідок атаки зруйновано, і так вже зруйнований обʼєкт інфраструктури міста в одному з мікрорайонів. Знищено навіть дерева на території, зауважує мер.

Зазначається, що руйнувань і пошкоджень житлового сектору не зафіксовано. Частково знеструмлено деякі вулиці міста, але вже найближчими годинами все відновиться.

Також відомо, що у Тернополі внаслідок влучання ракети, за попередньою інформацією «Калібру», частково пошкоджено будівлю одного з промислових підприємств з подальшим загоранням.

«Триває гасіння пожежі та проводяться інші заходи з ліквідації наслідків НС. Інформація про потерпілих не надходила. Пошкоджено вікна у будинках на прилеглій території», – написав Негода.

Нагадаємо, внаслідок російського удару у Київській області є загиблі та постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

За інформацією Київської ОВА, внаслідок ворожої атаки загинуло три людини. Дві особи були виявлені під час гасіння пожежі в Обухівському районі, а ще одна людина загинула в Бучанському районі.