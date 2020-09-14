Від сьогодні Київ у «помаранчевій» зоні: які обмеження діють



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У Києві ситуація з коронавірусом погіршилася

До «помаранчевої» зони також увійшли два міста Київщини та два райони

Від сьогодні, з 14 вересня, в Україні діє новий поділ на карантинні зони. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні 10 вересня.

Згідно з новим поділом, Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.

До «помаранчевої» зони також увійшли такі населені пункти Київської області:

місто Ірпінь,

місто Фастів,

Києво-Святошинський район,

Яготинський район.

Входження у «помаранчеву» зону епідеміологічної небезпеки передбачає наступні обмеження:

проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, та інших) заходів дозволене за участі не більше 220 осіб: одна особа на 10 кв. метрів площі будівлі;

заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, - крім готелів;

відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб;

проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежене. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативних хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта;

заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 кв. м приміщення;

заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку у столиці та передмісті;

перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Нагадаємо, що у «червоній» карантинній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів, діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.

У «жовтій» карантинній зоні забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають «кризові» послуги.

У «зеленій» карантинній зоні обов'язковим лишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні, дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м), дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць), перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць.

Нове епідемічне зонування почало діяти з 00:00 14 вересня.

Нагадаємо, станом на 13 вересня у столиці було підтверджено 17261 випадок захворювання на Covid-19. За добу у 310 мешканців Києві виявили захворювання на коронавірус.