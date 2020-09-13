В столиці за добу 310 нових випадків коронавірусу, троє хворих померли



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Одужали за минулу добу у Києві 14 людей

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі

У 310 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус. Серед них – 20 медиків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус, збільшилась за минулу добу на 310 людей. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 269 киян. На сьогодні в столиці вже 17261 підтверджений випадок захворювання на Covid-19», – написав Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 166 жінок віком від 18 до 82 років і 15 дівчаток від одного до 16 років. А також 118 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв і одинадцять хлопчиків від двох до 16 років. Захворіли, зокрема, 20 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 14 людей. Усього коронавірус подолали 5281 мешканець Києва.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі -70, Дарницькому – 54, Дніпровському районі – 36 випадків, – зазначив мер Києва. – Не нехтуйте своїм здоров’ям! Дотримуйтесь правил і бережіть себе!» – наголосив Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 154335

Хворіють 82264

Одужали 68893

Померли 3178

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 12 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2476 людей. Це на 627 випадків менше, ніж днем раніше (3103). Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Одужали за минулу добу – 547 людей (днем раніше –1341), померли 30 – (72).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 154335 людей, одужали 68893 особи, летальних випадків – 3178.