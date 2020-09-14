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    В Україні почали діяти нові карантинні зони: що змінилось

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    Новий поділ на карантинні зони почав діяти з 14 вересня - В Україні почали діяти нові карантинні зони: що змінилось
    Новий поділ на карантинні зони почав діяти з 14 вересня

    Київ, Львів, Вінниця, Хмельницькій потрапили до «помаранчевої» зони

    В Україні з 14 вересня змінився поділ на зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 вересня.

    Зазначається, що Київ і Вінниця через погіршення ситуації з коронавірусом потрапляють до «помаранчевої» карантинної зони.

    До «червоної» зони потраплять такі населені пункти:

    • місто Чоп Закарпатської області;
    • міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
    • Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
    • міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
    • місто Дубно Рівненської області;
    • міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
    • Великобурлуцький район Харківської області;
    • місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
    • місто Канів Черкаської області;
    • місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
    • місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.

    До «помаранчевої» зони увійдуть такі населені пункти:

    • міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;
    • Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
    • міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області;
    • міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
    • місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;
    • міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
    • міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;
    • місто Вознесенськ Миколаївської області;
    • місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
    • міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
    • місто Суми Сумської області;
    • місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
    • міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
    • місто Хмельницький, Камянець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
    • місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;
    • місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
    • Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;
    • місто Київ.

    Як повідомлялося, у «червоній» карантинній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів, діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.

    У «помаранчевій» – забороняється:

    • робота гостелів, турбаз тощо (окрім готелів);
    • розважальних закладів, ресторанів в нічний час;
    • планових госпіталізацій до лікарень;
    • спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
    • приймання нових змін у дитячі табори;
    • обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.

    У «жовтій» карантинній зоні забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають «кризові» послуги.

    У «зеленій» карантинній зоні обов'язковим лишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні, дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м), дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць), перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць.

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