В Україні почали діяти нові карантинні зони: що змінилось
Київ, Львів, Вінниця, Хмельницькій потрапили до «помаранчевої» зони
В Україні з 14 вересня змінився поділ на зони за рівнем епідеміологічної небезпеки. Відповідне рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 вересня.
Зазначається, що Київ і Вінниця через погіршення ситуації з коронавірусом потрапляють до «помаранчевої» карантинної зони.
До «червоної» зони потраплять такі населені пункти:
- місто Чоп Закарпатської області;
- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщіцький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- місто Чернівці, Герцеївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області.
- місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.
До «помаранчевої» зони увійдуть такі населені пункти:
- міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;
- Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянському райони Житомирської області;
- міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;
- міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
- міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;
- місто Вознесенськ Миколаївської області;
- місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
- міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
- місто Хмельницький, Камянець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- місто Сміла, Корсунь-Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;
- місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
- Борознянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;
- місто Київ.
Як повідомлялося, у «червоній» карантинній зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування шкіл, університетів, діяльності ТРЦ, кафе і ресторанів.
У «помаранчевій» – забороняється:
- робота гостелів, турбаз тощо (окрім готелів);
- розважальних закладів, ресторанів в нічний час;
- планових госпіталізацій до лікарень;
- спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;
- приймання нових змін у дитячі табори;
- обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 кв. м і не більше 100 осіб.
У «жовтій» карантинній зоні забороняється відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, окрім тих, які надають «кризові» послуги.
У «зеленій» карантинній зоні обов'язковим лишається наявність маски або респіратора під час перебування в приміщенні, дотримання дистанції під час проведення масових заходів (1 людина на 5 кв. м), дотримання дистанції під час проведення заходів у закладах культури (заповненість 50% місць), перевезення людей у громадському транспорті в межах кількості сидячих місць.
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