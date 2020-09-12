Столичні школи переходять на навчання в умовах «помаранчевої» зони



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«Будьте відповідальними, навіть при найменших симптомах респіраторного захворювання у дитини не відправляйте її до школи та зверніться до лікаря» - Мондриївський

Столична влада зробила все для забезпечення закладів освіти всім необхідним для дезінфекції та безпеки дітей і вчителів

В умовах помаранчевого рівня епідеміологічної небезпеки, який діятиме в Києві з 14 вересня, столичні школи будуть працювати в очному та змішаному форматах.

Про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, повідомляє пресслужба КМДА.

«На сьогодні небезпеки немає, рівень захворюваності вчителів та школярів низький, на карантин закрито всього дві з 428 шкіл. У той же час ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію розвитку епідемії. Керівники всіх шкіл мають чіткі інструкції дій у разі спалаху хвороби, та залежно від розміру школи і кількості учнів готові запроваджувати різні можливі сценарії організації навчання. 14 вересня школи працюють за тим самим сценарієм, як і на минулому тижні, а в разі будь-яких змін – усі батьки отримають повідомлення від класних керівників своїх дітей. Ми вводимо цю систему, щоб батьки не плутались у повідомленнях посадовців різного рівня, а чітко розуміли графік своєї дитини», – наголосив Мондриївський.

В. о. першого заступника голови КМДА зауважив, що в столиці вже є ефективний досвід роботи дитячих садочків під час карантину, і школи також мають гідно пройти цей шлях.

За його словами, столична влада «зробила все для забезпечення закладів освіти всім необхідним для дезінфекції та безпеки дітей і вчителів».

Мондриївський звернувся до батьків школярів: «Будьте відповідальними, навіть при найменших симптомах респіраторного захворювання у дитини не відправляйте її до школи та зверніться до лікаря».

Нагадаємо, 11 вересня, у зв’язку зі збільшенням кількості хворих на Covid-19 і потраплянням Києва до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки, у столиці знову запровадять низку обмежень. Кличко закликав поліцію відслідковувати переміщення хворих, які знаходяться на самоізоляції.

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