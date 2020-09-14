Коронавірус в Україні. Що кажуть останні цифри і чи варто панікувати? пандемія

Зростання кількості хворих – проблема не лише України фото: ukraina24.segodnya.ua

Порівнюємо нашу статистику Сovid-19 із цифрами Німеччини, Італії та Франції

Наприкінці минулого тижня динаміка захворюваності на Сovid-19 сягнула чергового піку: два дні поспіль кількість нових заражених перевищувала три тисячі осіб. Причин загострення можна назвати кілька. Перша – діти повернулися до шкіл, студенти – до вишів, кількість контактів у суспільстві різко зросла. Ще один фактор, який негативно вплинув на ситуацію, – масове нехтування українцями правил безпеки. Міністерство охорони здоров’я та місцевої влада щодня закликають до правильного носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

Втім, стрімке зростання кількості хворих с початком осені – проблема не лише України…

В Європі друга хвиля?

Чергове загострення поступово відчуває вся Європа. Німеччина, яка першою оговталася від весняного спалаху, знову фіксує суттєве зростання захворюваності. Якщо усередині липня кількість інфікованих щодня збільшувалась на 350-750 людей, то вереснева динаміка значно тривожніша: щодня понад тисячу, в окремі дні – півтори.

Кількість інфікованих у Німеччині від коронавірусу (подобово)

Цікаво, що попри зростання кількості заражених, число тих, для кого хвороба має летальний фінал, невисоке і воно не має тенденції до зростання: у середньому кількість летальних випадків біля десяти на добу, в окремі дні – 12-13.

Кількість померлих у Німеччині від коронавірусу (подобово)

Схожа ситуація в Італії. Усередині липня – від 190 до 307 хворих на добу, а вже у перший тиждень вересня зафіксовано антирекорд за останні кілька місяців – 1732.

Кількість інфікованих у Італії від коронавірусу (подобово)

Зі смертністю від коронавірусної хвороби справи тут не такі тривожні: і у липні, і у перший тиждень вересня вони коливаються у районі 10 на добу. У двадцятих числах липня кількість загиблих на день становила 6-14 осіб, з початку вересня – від 4 до 16.

Кількість померлих у Італії від коронавірусу (подобово)

У Франції схожі тенденції, лише кількість нових хворих значно більша. У другій половині липня кількість нових інфікованих коливалась від 581 до 2552, у вересні ж зафіксовано антирекорд: він становить понад 15 тис.

Кількість інфікованих у Франції від коронавірусу (подобово)

Кількість людей, які щодня помирають від коронавірусу, у вересні коливалась від 2 до 20. Щоправда, 8 вересня зафіксовано слеск: 80 летальних випадків за добу. Пояснення цьому піку наразі від Франції немає.

Кількість померлих у Франції від коронавірусу (подобово)

У всіх цих країнах весною кількість загиблих від коронавірусної інфекції в окремі дні сягала тисячі.

Дев’ятий вал по-українськи

В Україні ситуація інакша – набагато тривожніша. Зараз, коли Європу повним ходом накриває друга хвиля коронавірусу, Україна, на думку фахівців, по-справжньому входить лише у першу. Так, якщо у двадцятих числах липня кількість людей, у яких лабораторно підтверджували наявність вірусу, коливалась від 651 до 1044, то минулого тижня кілька днів підряд фіксувались показники у понад 3 тис. нових хворих

Кількість інфікованих в Україні від коронавірусу (подобово)

Чітка негативна динаміка і щодо кількості летальних випадків. У вересні зафіксовано небувалі для нашої країни піки – понад 70 смертей за добу.

Кількість померлих в Україні від коронавірусу (подобово)

За словами кандидата медичних наук, керівника Національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолога Андрія Александріна, європейці змогли оптимізувати свою медичну систему під час першої хвилі. Саме тому у них є вільні місця у лікарнях та реанімаціях інфекційних лікарень, і ті, кому це конче необхідно, можуть отримати потрібну допомогу.

Водночас експерт закликає не робити висновків, орієнтуючись на цифри вибраних країн. «Хто б що не казав, у нас смертність від коронавірусної інфекції у стаціонарах, де є оксигенатори та ШВЛ, невисока – на рівні 2-3%, тобто не вища за європейську (якщо говорити про співвідношення кількості померлих до кількості хворих)», – запевнив він у коментарі «Главкому».

Але, на думку Александріна, ситуація із захворюваністю та, відповідно, смертністю, буде загострюватися. «Таку статистику, якою вона є нині, ми очікували на середину жовтня. Звісно, смертність теж зростатиме, але я думаю, що її відсоток буде таким самим», – очікує він.

Ексголовний інфекціоніст Міністерства охорони здоров’я Сергій Крамарев вважає, що в Україні зарано запровадили карантин. «Важко сказати, добре це чи погано. Фактично завдяки цьому ми відтягнули це зростання захворюваності. Зараз же карантин умовно закінчився, більшість людей не дотримується обмежень. Збільшились контакти між людьми, звісно, і захворюваність почала зростати», – зазначив він.

Легше не буде

На думку ж лікаря-епідеміолога Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерини Сояк, весняні карантинні заходи «не були достатньо ефективними». «Ми лише уповільнили першу хвилю. Певний час у нас спостерігалося те, що МОЗ називало «плато». Насправді ж плато не було, адже кількість тих, хто одужав, не компенсувала кількість тих, хто захворів», – пояснила вона «Главкому».

Епідеміолог прогнозує однозначне погіршення ситуації у зв’язку з прийдешнім епідсезоном ГРВІ і та грипу, який почнеться у кінці вересня – жовтні. «Точно виникнуть складнощі зі шпиталізацією, оскільки стаціонари будуть переповнені, і від грипу теж. І від ГРВІ можуть виникати ускладнення, і цим людям треба буде знаходитися на стаціонарному лікуванні», – підкреслила Сояк.

Експерт також вважає, що для того, аби ефективніше вирішувати проблеми системи охорони здоров’я під час спалаху, варто було б більш зважено ухвалювати рішення та орієнтуватися у першу чергу на потреби України. «Розумієте, досвід інших країн – це добре і корисно, але потрібно аналізувати і власну статистику, розуміти, чому вона така», – підкреслила вона.

Наталія Сокирчук, «Главком»