Від сьогодні однією із вулиць Троєщини обмежений рух транспорту (схема)

Обмеження проїзду діятимуть на ділянці від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака

На вулиці Будищанській будуть проводитися роботи із асфальтування проїжджої частини

Протягом 3 та 4 жовтня, з 9:00 до 19:00, вводиться обмеження руху транспорту вулицею Будищанською, на ділянці від вул. Радунської до вул. Оноре де Бальзака. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язані з асфальтуванням проїжджої частини вулиці Будищанської.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що 3 жовтня у Києві змінить маршрут тролейбус № 3. Зміни пов’язані із запланованим влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття на вул. Митрополита Василя Липківського. Для зручності пасажирів маршруту присвоєно № 3-А.