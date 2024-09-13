Ексголова Дніпропетровської ОВА отримав підозру у справі ремонту доріг

НАБУ і САП вручили повідомлення про підозру колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку та ще чотирьом особам

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому голові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку та ще чотирьом особам у причетності до справи про зловживання на «Великому будівництву». Про це повідомляють прес-служби САП та НАБУ, не зазначаючи прізвища підозрюваного.

За інформацією «Слово і діло» з власних джерел, ідеться саме про Резніченка.

«За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру п'ятьом особам, які причетні до можливих зловживань під час ремонту доріг у Дніпропетровській області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн. Наразі про підозру повідомлено: голові Дніпропетровської ОДА; заступнику голови Дніпропетровської ОДА; керівнику Департаменту Дніпропетровської ОДА; начальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА; керівнику суб'єкта господарської діяльності (посади зазначені на час вчинення злочину)», – інформує САП.

У 2022 році чинне в умовах воєнного стану законодавство дозволяло першочергове фінансування експлуатаційного обслуговування автомобільних доріг, а витрати на поточний та капітальний ремонт доріг були можливі лише в останню чергу.

За даними слідства, підозрювані з метою отримання можливості першочергового фінансування, а також для уникнення необхідності розробки проектної документації, проведення її експертизи та здійснення технічного нагляду замінили у відповідних документах відомості щодо потреби у проведенні поточного та капітального ремонту доріг на необхідність їх експлуатаційного обслуговування.

Витрати на таке обслуговування штучно та безпідставно збільшили до 1,5 млрд грн. На цю суму уклали договори на виконання відповідних робіт з компанією, пов'язаною із головою Дніпропетровської ОДА, яка завищила вартість матеріалів на суму понад 286 млн грн.

Частину цих коштів надалі вивели на рахунки інших компаній, пов’язаних з топпосадовцем та його заступником.

Наразі триває вивчення фактів щодо можливої легалізації незаконно одержаних коштів, встановлюється причетність до злочину інших осіб.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України затримало колишнього заступника голови Офісу президента та куратора «Великого будівництва» Кирила Тимошенка. За попередньою інформацією, до колишнього заступника прийшли з обшуками через справу зі «зливами» в НАБУ. Затримання відбулося просто на вулиці, біля ресторану «Ішак» на Кловському узвозі.

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