Стан повітря у Києві: екологи назвали район, в якому досі показники якості не в нормі

Радіаційний фон у столиці перебуває в нормі

Станом на 08:00 2 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Проте в Голосіївському районі ще зберігається середній рівень забрудненості. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 63.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –11.1 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –35.8 мкг/м3;

Діоксид азоту – 10.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 1.3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 260.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 16.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 2.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 45 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 97.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –13.9 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –55.8 мкг/м3;

Діоксид азоту – 15.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 6.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 280.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 15.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 5.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 30 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 66.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –13.4 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –42 мкг/м3;

Діоксид азоту – 24.1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 1.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 300.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид азоту – 14.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.121 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 25 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 40.8 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –11.5 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –28.2 мкг/м3;

Діоксид азоту – 28.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 18.6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 459.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 6.3 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Оксид азоту – 39.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.093 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 57 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 116.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –16.2 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –63.7 мкг/м3;

Діоксид азоту – 25.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Діоксид сірки – 6.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 288.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Озон – 11.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

Оксид азоту – 20.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 49 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 116.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –19.4 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –65.4 мкг/м3;

Оксид вуглецю – 372 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Діоксид сірки – 5.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Діоксид азоту – 33.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Оксид азоту – 23.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.111 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 47 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає:

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 93.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) –18.2 мкг/м3,пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) –54.3 мкг/м3;

Озон – 5.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

Оксид вуглецю – 378.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

Діоксид сірки – 125.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

Діоксид азоту – 24.6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

Сірководень – 1.7 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);

Оксид азоту – 29.8 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.1 мкЗв/год.





За даними Укргідрометцентру, на територію Київської, Житомирської та північної частини Вінницької областей надійшов пил із Каспійської низовини, принесений вітровими потоками, що спричиняє погіршення якості повітря. Також зафіксовано запах диму, який надходить з північного напрямку.

Нагадаємо, станом на 12:00 дня 1 жовтня у столиці всюди, окрім одного району, спостерігалося помітне зменшення забрудненості повітря. Мешканці міста можуть виходити на вулицю та провітрювати приміщення без застережень. Як зазначалося, високий рівень індексу якості повітря залишається лише в Дарницькому районі – пункт моніторингу на вул. Архітектора Вербицького, 26 показує індекс якості повітря 75.

Як повідомлялося, у Каспійській низовині станом на ранок 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий у Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери. Також 30 вересня у Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.