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Суд призначив ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку заставу у 30 млн грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд призначив ексголові Дніпропетровської ОВА Резніченку заставу у 30 млн грн
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотав про обрання Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн
фото: Радіо Свобода

За словами судді Постолюк, експосадовець має здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, а також прибувати на виклик слідства

Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентину Резніченку запобіжний захід у вигляді застави у 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків.
Про це повідомила у коментарі Укрінформу прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

«ВАКС обрав ексголові Дніпропетровської ОВА запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн, а також поклав на нього низку обов’язків», – сказала вона.

За словами Постолюк, експосадовець має здати паспорти для виїзду за кордон, не відлучатися з місця проживання, а також прибувати на виклик слідства.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури клопотав про обрання Резніченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу у 40 млн грн.

Як повідомлялося, 12 вересня НАБУ і САП повідомили про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА у справі про заподіяння 286 млн грн збитків під час ремонту доріг в умовах воєнного стану.

Про підозру також повідомили ексзаступнику голови Дніпропетровської ОДА, екскерівнику департаменту Дніпропетровської ОДА, ексначальнику відділу дорожнього господарства Дніпропетровської ОДА і керівнику суб’єкта господарської діяльності. 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну оборудку у дорожній сфері. Внаслідок схеми державний бюджет зазнав збитків на понад 286 млн грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ. Так, підозру отримали ексголова Дніпропетровської ОВА та його ексзаступник, колишній керівник одного з департаментів ОВА, ексначальник відділу дорожнього господарства облдержадміністарції та керівнику суб’єкта господарської діяльності.

За даними досудового розслідування, починаючи з березня 2022 року, тодішні керівники військової адміністрації Валентин Резніченко і обласного департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Андрій Коломоєць стрімко збільшили фінансування на місцеві дороги. А доступ до цієї «годівнички» отримав близький до влади «Будінвест Інжиніринг». Протягом березня-вересня 2022 року фірмі перераховано з бюджету 1,35 млрд грн, що становило 65% від фінансування, передбаченого на експлуатаційне утримання автомобільних доріг місцевого значення Дніпропетровської області на весь 2022 рік. Отримані кошти ТОВ «Будінвест Інжиніринг» вивело на пов’язані підприємства з ознаками фіктивності. Слідство припустило: ймовірно, сумнівними компаніями управляють особи, пов’язані з Дніпропетровською ОДА.

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Теги: прокурор ремонт Антикорупційний суд Валентин Резніченко прессекретар

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