Робота ППО тривала всю ніч: нові деталі атаки на Київ (відео)

Сили протиповітряної оборони зафіксували понад півтора десятка ворожих дронів

У столиці сили ППО знищили близько десяти безпілотників. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Як зазначається, у ніч на 26 вересня Київ знову зазнав атаки ворожих дронів. За інформацією місцевих властей, агресор намагався завдати повітряного удару по цивільному населенню, використовуючи безпілотники, ймовірно типу Shahed.

Сили протиповітряної оборони зафіксували понад півтора десятка ворожих дронів, у результаті чого бойова робота в повітряному просторі столиці тривала близько 5 год. Завдяки зусиллям ППО було знешкоджено приблизно десять ворожих ударних БпЛА.

Внаслідок падіння уламків «шахеда» в Києві було травмовано дитину, пошкоджено житловий будинок та трапилась розгерметизація газової труби. «Вранці у Печерському районі столиці, внаслідок атаки ворожого безпілотника, сталась розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням. Пожежа ліквідована», – заявили в ДСНС.

Також момент збиття ворожого дрона потрапив на відео.

Відео моменту збиття безпілотника у Києві та його падіння на місто. pic.twitter.com/Is7ZVGMfsk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 26, 2024

Унаслідок атаки ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів. Попередньо, 1 дитина постраждала. Медики вже надають необхідну допомогу.

Як заявили в КМВА, дані про постраждалих та пошкодження уточняються.