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На Печерську протягом тижня буде обмежений рух транспорту однією з вулиць

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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На Печерську протягом тижня буде обмежений рух транспорту однією з вулиць
фото: з відкритих джерел

Транспорт не курсуватиме на ділянці від вулиці Генерала Алмазова до вулиці Лейпцизької

Із 25 вересня до 1 жовтня у Києві буде обмежений рух транспорту вулицею Цитадельною. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Транспорт не курсуватиме на ділянці від вулиці Генерала Алмазова до вулиці Лейпцизької.  На цій ділянці вулиці дорожники проводитимуть підготовчі роботи перед влаштуванням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

На Печерську протягом тижня буде обмежений рух транспорту однією з вулиць фото 1

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше повідомлялося, що столичний автобус № 7, який ходить з Львівської площі до Центрального вокзалу, 24 та 27 вересня мінятиме маршрут. Зміни у русі пов’язані з проведенням продовольчих ярмарків на вул. Бульварно-Кудрявській.

Теги: Київавтодор автобус обмеження ремонт

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