  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Від спаленої техніки окупантів та уламків снарядів вже очистили 25 км траси Київ-Чернігів

    Будівельники продовжують відновлювати Україну - Від спаленої техніки окупантів та уламків снарядів вже очистили 25 км траси Київ-Чернігів
    Будівельники продовжують відновлювати Україну
    фото: Офіс президента

    У Чернігівській області зруйновано 20 мостів

    Дорожники вже розчистили 25 км траси М-01 Київ-Чернігів, на якій після запеклих боїв було чимало техніки окупантів та уламків від снарядів. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

    «Усього за час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено 626 км доріг та зруйновано 20 мостів», – написав Тимошенко, зауваживши, що два зі зруйнованих мостів – у селах Смолин та Киселівка – на етапі тимчасового відновлення.

    За словами заступника керівника ОП, в понеділок, 18 квітня, у Чернігові силами ДСНС завершено розбір завалів на стадіоні імені Гагаріна та на вулиці В’ячеслава Чорновола.

    Також, як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, минулого тижня на Чернігівщині розпочалися роботи з відновлення покриття мобільним зв'язком та доступу до Інтернету мобільних операторів «Київстар», «Vodafone Україна» та «Lifecell».

    «Основна проблема ‐ безпечно дістатись до всіх точок, де є обладнання, адже є загроза мін. Росіяни масово мінували такі об’єкти. Тому приступати до роботи можна було лише після перевірки піротехніками. Також не всі дороги області є безпечними», – повідомив Чаус.

    Загалом на сьогодні, за словами очільника Чернігівщини, по області 795 базових станцій усіх мобільних операторів знаходяться у робочому стані, по м. Чернігову – працює 148 із 235.

    Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що згідно з рішенням Кабінету Міністрів України для ліквідації наслідків воєнних дій, Чернігівська область отримає з резервного фонду держбюджету 250 млн грн.

    Теги: росія окупанти ДСНС дороги війна Чернігівщина Київщина Україна Кирило Тимошенко окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Від спаленої техніки окупантів та уламків снарядів вже очистили 25 км траси Київ-Чернігів