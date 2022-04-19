Від спаленої техніки окупантів та уламків снарядів вже очистили 25 км траси Київ-Чернігів

У Чернігівській області зруйновано 20 мостів

Дорожники вже розчистили 25 км траси М-01 Київ-Чернігів, на якій після запеклих боїв було чимало техніки окупантів та уламків від снарядів. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Усього за час бойових дій у Чернігівській області було пошкоджено 626 км доріг та зруйновано 20 мостів», – написав Тимошенко, зауваживши, що два зі зруйнованих мостів – у селах Смолин та Киселівка – на етапі тимчасового відновлення.

За словами заступника керівника ОП, в понеділок, 18 квітня, у Чернігові силами ДСНС завершено розбір завалів на стадіоні імені Гагаріна та на вулиці В’ячеслава Чорновола.

Також, як повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, минулого тижня на Чернігівщині розпочалися роботи з відновлення покриття мобільним зв'язком та доступу до Інтернету мобільних операторів «Київстар», «Vodafone Україна» та «Lifecell».

«Основна проблема ‐ безпечно дістатись до всіх точок, де є обладнання, адже є загроза мін. Росіяни масово мінували такі об’єкти. Тому приступати до роботи можна було лише після перевірки піротехніками. Також не всі дороги області є безпечними», – повідомив Чаус.

Загалом на сьогодні, за словами очільника Чернігівщини, по області 795 базових станцій усіх мобільних операторів знаходяться у робочому стані, по м. Чернігову – працює 148 із 235.

Нагадаємо, раніше заступник керівника ОП Кирило Тимошенко повідомив, що згідно з рішенням Кабінету Міністрів України для ліквідації наслідків воєнних дій, Чернігівська область отримає з резервного фонду держбюджету 250 млн грн.