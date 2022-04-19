У Києві відновлено роботу трамвайних маршрутів: список

Час роботи громадського транспорту відучора подовжено

Громадський транспорт Києва поступово повертається до звичного графіку. Сьогодні, 19 квітня, відновлюють роботу деякі трамвайні маршрути. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

У Києві відновили трамвайні маршрути № 1 та № 5:

№ 1 – від Михайлівської Борщагівки до вулиці Старовокзальної. Інтервал руху 12 хвилин;

№ 5 – від вулиці Сержа Лифаря до станції «Троєщина-2». Інтервал руху 20 хвилин.

Час роботи громадського транспорту відучора подовжено – метрополітен працює із 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – із 7:00 до 21:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, столична підземка запрацювала по-новому.

Також 19 квітня в столиці буде відкрито залізничну платформу «Русанівка», яка не працювала з 2011 року попри численні петиції про її відкриття.