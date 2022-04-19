  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві відновлено роботу трамвайних маршрутів: список

    &nbsp;Інтервал руху трамваїв 12-20 хв - У Києві відновлено роботу трамвайних маршрутів: список
     Інтервал руху трамваїв 12-20 хв
    фото: biz.liga.net

    Час роботи громадського транспорту відучора подовжено

    Громадський транспорт Києва поступово повертається до звичного графіку. Сьогодні, 19 квітня, відновлюють роботу деякі трамвайні маршрути. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

    У Києві відновили трамвайні маршрути № 1 та № 5:

    • № 1 – від Михайлівської Борщагівки до вулиці Старовокзальної. Інтервал руху 12 хвилин;
    • № 5 – від вулиці Сержа Лифаря до станції «Троєщина-2». Інтервал руху 20 хвилин.

    Час роботи громадського транспорту відучора подовжено – метрополітен працює із 6:30 до 20:00, а наземний транспорт – із 7:00 до 21:00.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, столична підземка запрацювала по-новому.

    Також 19 квітня в столиці буде відкрито залізничну платформу «Русанівка», яка не працювала з 2011 року попри численні петиції про її відкриття.

    Читайте також: Епічна битва за Київ. Підполковник Гончар про те, як українці зупинили навалу Путіна
    Теги: Київ громадський транспорт Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві відновлено роботу трамвайних маршрутів: список