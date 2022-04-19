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    «Вони захотіли благополуччя та цивілізації». Московський патріархат пояснив, чому треба вбивати українців (відео)

    Єпископ Пітірім&nbsp;&ndash;&nbsp;архієрей Російської православної церкви, єпископ Скопинський і Шацький, керуючий Скопинською єпархією з 25 серпня 2020 року - «Вони захотіли благополуччя та цивілізації». Московський патріархат пояснив, чому треба вбивати українців (відео)
    Єпископ Пітірім – архієрей Російської православної церкви, єпископ Скопинський і Шацький, керуючий Скопинською єпархією з 25 серпня 2020 року
    скріншот з відео

    Архієрей РПЦ заявив, що війна проти України, це «покарання бога»

    Весь світ знає, що Російська православна церква − це філіал ФСБ. Тому ніхто не здивувався, коли архієрей РПЦ, єпископ Питирим, заявив, що війна проти України, це «покарання бога», а росіяни − це «божа зброя».

    «Господь, люблячи, карає Україну. Чому? Бо не слухають волю божу. Що стало з Україною 30 років тому, коли вона отримала Незалежність? Вона стала державою, що культивує ненависть до Росії», − заявив священник.

    Він продовжив у проповіді розповідати про біолабораторії та інші вигадки російської пропагадни.

    Але найбільший «гріх» українців, як виявилося, це бажання вступити до Євросоюзу.

    «Вони захотіли благополуччя та цивілізації», − незадоволено підсумував єпископ.

    Нагадаємо, священники УПЦ МП зібрали 430 підписів за міжнародний церковний трибунал над патріархом РПЦ Кирилом.

    Підписи священників збирали під зверненням духовенства до предстоятелів Східних Церков щодо суду над патріархом Кирилом.

    Теги: росія окупанти церква зброя ФСБ війна РПЦ незалежність релігія православна церква Україна окупація #stoprussia
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    «Вони захотіли благополуччя та цивілізації». Московський патріархат пояснив, чому треба вбивати українців (відео)