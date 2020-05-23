Киянам розповіли, кого не пустять в метро після відновлення роботи



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Кожні три години на салонах транспортних засобів повинні проводити дезінфекцію

Відновлення роботи столичного метрополітену заплановано на 25 травня, понеділок. Однак скористатися транспортом зможуть не всі

Станції столичного метро в разі скупчення пасажирів будуть повністю або частково закривати на вхід. Як повідомляє прес-служба міськдержадміністрації, про це йдеться в розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації №47.

Пасажирів будуть допускати в транспорт при наявності захисної маски. Кожні три години на салонах транспортних засобів повинні проводити дезінфекцію, а вагони метрополітену повинні дезінфікувати під час заходу поїздів в електродепо і на пункти технічного обслуговування.

Також дезінфекційні заходи кожні три години повинні здійснюватися на зупинках, в приміщеннях станцій для пасажирів на платформах, у вестибюлях і приміщеннях станцій метрополітену, а також обов’язково перед відкриттям станцій метро.

Крім того, в метрополітені повинні забезпечити санітарний контроль пасажирів на вході в приміщення станцій і при виявленні візуальних ознак гострого респіраторного захворювання – повинні проводити температурний скринінг.

Не повинні допускати в метро пасажирів з температурою тіла вище 37,2 або з ознаками інфекційного захворювання.

«У підземці також повинні забезпечити санітарні відстані не менше 1,5 метра між пасажирами в чергах до кас і терміналів самообслуговування, на платформах і в вестибюлях станцій. В разі скупчення пасажирів – обмежувати кількість пасажирів на станціях метрополітену (повне або часткове закриття на вхід) з метою дотримання санітарних відстаней «, – йдеться в повідомленні.

В КМДА нагадали, що, згідно з рішенням постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, наземний громадський транспорт столиці відновлює свою роботу з 12.00 23 травня, метрополітен – з 25 травня.

Нагадаємо, у столичному метро нанесли розмітку для пасажирів.

Як повідомлялося, Київ відсьогодні відновлює роботу наземного пасажирського транспорту та роботу магазинів площею до 1000 кв. м. Так, наземний пасажирський транспорт відновить роботу сьогодні о 12:00.

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