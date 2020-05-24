Кличко показав, як столичне метро підготували до відновлення роботи



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З 25 травня в столиці відновить роботу метрополітен

Міський голова Києва нагадав правила безпечного користування громадським транспортом: обов'язкові масковий режим та дотримання соціальної дистанції

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив відео зі столичного метрополітену, який у понеділок, 25 травня запрацює у звичному режимі у зв’язку з послабленням карантину.

Відеозапис з'явився у Facebook мера.

«Друзі! Вже завтра, 25 травня, в звичному режимі відновить свою роботу метрополітен — із дотриманням всіх заходів безпеки», - написав Кличко.

Також Кличко нагадав правила безпечного користування громадським транспортом: обов'язкові масковий режим та дотримання соціальної дистанції.

Згідно з рішенням Кабміну, з 25 травня в столиці відновлять роботу метрополітену. А з 1 червня почнуть працювати дитячі садки та навчальні заклади (для випускників вузів та абітурієнтів), дитячо-юнацькі спортивні школи, спортивні комплекси, спортзали та фітнес-центри (без роботи басейнів) і відкриють зони відпочинку та пляжі біля водойм.

Нагадаємо, у столичному метро нанесли розмітку для пасажирів.

До слова, вірусолог висловилася щодо запуску метро в Україні.