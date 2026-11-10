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Ремонт конфайнменту Чорнобильської АЕС: Україна отримає 303 млн євро

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ремонт конфайнменту Чорнобильської АЕС: Україна отримає 303 млн євро
Тимчасовий ремонт захисної споруди над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС уже триває
фото: facebook.com/ChernobylNPP

Для відновлення об'єкту необхідно близько 500 млн євро

Під час конференції в Парижі 14 країн та міжнародних організацій пообіцяли надати 303 млн євро на відновлення захисної споруди над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, яку минулого року пошкодив російський дрон. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України, інформує «Главком».

Повідомляється, що гроші на відновлення пообіцяли надати, зокрема, Європейський Союз, Німеччина, Франція, США, Велика Британія, Норвегія, Польща, Швейцарія, Литва та Австрія.

Ще п'ять країн – Канада, Греція, Італія, Молдова та Нідерланди – планують оголосити про свої внески найближчими місяцями.

«Для відновлення об'єкту необхідно близько 500 млн євро. Тимчасовий ремонт уже триває. Плануємо завершити всі інженерні роботи та повністю відновити функціональність конфайнменту до 2030 року», – наголосив перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, Україна разом із партнерами працюватиме над тим, щоб отримати кошти на відновлення конфайменту з російських активів.

Конференцію організували уряди України та Франції разом із Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). У ній взяли участь представники 34 країн і міжнародних організацій.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Україна підписала угоду з партнерами про відкриття спеціального рахунку для відновлення Нового безпечного конфайнменту (НБК) на Чорнобильській АЕС, повідомляв раніше Денис Шмигаль. У квітні, зокрема, США пообіцяли виділити $100 млн на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС. Також у серпні уряд Німеччини оголосив про надання 50 млн євро на відновлення Нового безпечного конфайнменту Чорнобильської атомної електростанції. Норвегія виділила 100 мільйонів норвезьких крон.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі під час брифінгу у Києві 26 квітня, у сорокові роковини аварії, наголосив на необхідності термінового ремонту укриття. Повну його вартість у Європейському банку реконструкції та розвитку(ЄБРР) оцінюють у 500 мільйонів євро. Нині триває пошук коштів для повного відновлення об'єкта у 2028-2030 роках.

Як повідомлялося, вночі 14 лютого 2025 року російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття Чорнобильської атомної електростанції. За даними ДСНС, радіаційний фон на майданчику зранку в нормі. Україна закликала МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання атакам РФ на ядерні об'єкти через атаку Росії на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що російський безпілотник, який влучив у саркофаг на Чорнобильській атомній електростанції, летів на висоті 85 метрів. На такій висоті радари не можуть відстежити дрони.

Кабмін виділив 1,6 млрд грн із держбюджету на ремонт конфайнменту ЧАЕС.

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Теги: Київщина Чорнобильська зона Чорнобильська АЕС

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