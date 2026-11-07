Саркофаг ЧАЕС потребує термінового ремонту: міжнародний банк оцінив витрати

Президентка банку Оділь Рено-Бассо закликала міжнародних партнерів долучитися до фінансування відновлення конструкції

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) оцінює вартість повного відновлення захисної арки над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС щонайменше у 500 млн євро. Міжнародних зобов'язань щодо фінансування поки недостатньо, а ремонт необхідно завершити до 2030 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico та ЄБРР.

Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо закликала міжнародну спільноту долучитися до фінансування відновлення Нового безпечного конфайнменту – масштабної сталевої конструкції, яка накриває залишки зруйнованого четвертого реактора ЧАЕС. За її словами, захисна споруда потребує термінового ремонту після російської атаки.

«Це не проблема України. Усі повинні турбуватися про ядерну безпеку в усьому світі», – наголосила Рено-Бассо в інтерв'ю Politico.

Ключова проблема полягає в тому, що пошкоджена конструкція більше не може повноцінно виконувати всі передбачені функції безпеки. Під час російської атаки 14 лютого 2025 року безпілотник пробив зовнішню та внутрішню оболонки захисної арки. Також постраждали важливі технічні системи.

За оцінками ЄБРР, без відновлення волога проникатиме всередину конструкції та спричинятиме корозію сталевих елементів. Це може суттєво ускладнити подальше поводження з радіоактивними матеріалами та демонтаж нестабільного старого саркофага.

У банку наголошують, що роботи необхідно завершити до 2030 року. Водночас безпосередньої загрози ядерної катастрофи наразі немає.

Скільки коштів уже пообіцяли донори

У жовтні 2026 року країни Великої сімки оголосили про додаткову фінансову підтримку відновлення конфайнменту в розмірі 260 млн євро. Це трохи більше половини від загальної суми, необхідної для ремонту. За попередніми оцінками, потрібно залучити ще близько 240 млн євро.

ЄБРР розраховує отримати нові фінансові зобов'язання під час міжнародної донорської конференції, яка відбудеться 9 листопада в Парижі. Її співорганізаторами стануть Франція, Україна та ЄБРР.

Банк прагне залучити кошти не лише від країн Великої сімки, а й від інших міжнародних партнерів. Зокрема, фінансову підтримку очікують від європейських держав та інших країн, зацікавлених у глобальній ядерній безпеці.

За інформацією ЄБРР, основні відновлювальні роботи планують розпочати у 2028 році. На їх проведення може знадобитися близько двох років.

Чи компенсує Росія завдані збитки

Оділь Рено-Бассо зазначила, що ЄБРР не розраховує на участь Росії у фінансуванні ремонту, хоча саме російський безпілотник пошкодив захисну споруду.

Водночас президентка банку не виключила можливості спробувати стягнути витрати на відновлення в межах майбутніх воєнних репарацій. Наразі ж основне завдання – знайти міжнародне фінансування та не допустити подальшого погіршення стану конструкції.

У ЄБРР наголошують, що відновлення Чорнобильського укриття не варто розглядати лише як допомогу Україні. Йдеться про захист від ядерних ризиків, які не обмежуються державними кордонами.

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року російський ударний безпілотник пошкодив Новий безпечний конфайнмент Чорнобильської АЕС. Після атаки захисна споруда втратила частину своїх основних функцій безпеки. У грудні 2025 року Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що конструкція більше не забезпечує належної ізоляції радіоактивних матеріалів.