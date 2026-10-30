У Чорнобильському заповіднику з'явився гриб, який відновлює життя на згарищах (фото)

Піронема не схожа на звичні гриби з ніжкою та шапкою

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику після пожеж, які палали навесні та влітку поступово відновлюється життя. Науковці виявили на обгорілих деревах піронему – гриб, який пристосований до життя на згарищах. Про це повідомили у заповіднику, інформує «Главком».

Зазначається, що вогонь для цього гриба не лише руйнування, а й можливість. Його спори здатні переживати несприятливі умови, а тепло та зміни хімічного складу середовища після горіння створюють сприятливі умови для проростання.

Науковці інформують, що піронема не схожа на звичні гриби з ніжкою та шапкою. Її плодові тіла крихітні, чашоподібні, рожеві, помаранчеві або червонувато-оранжеві. Вони можуть зростатися між собою, утворюючи на обгорілому ґрунті суцільні плями або кіркоподібні скупчення. На тлі чорного вугілля така яскрава барва особливо помітна.

«Відновлення лісу починається задовго до появи першого зеленого паростка. Іноді його перші ознаки можна помітити просто під ногами – на землі, яка ще зберігає сліди вогню», – йдеться у повідомленні.

У Чорнобильській зоні відчуження дедалі частіше виникають пожежі через падіння збитих російських безпілотників. Саме це наразі є причиною переважної більшості займань у регіоні, а осередки вогню надзвичайники виявляють за допомогою щоденного аеромоніторингу.

Раніше у Чорнобильскому заповіднику розповіли, що руді лісові мурахи вижили після масштабних пожеж, які вирували у травні-липні 2026 року. Науковці називають це дивом, бо для мурах лісова пожежа – «катастрофа у повному сенсі цього слова». Нині ця тема є предметом дослідження під назвою «Мурашиний постапокаліпсис».

Також на території Чорнобильського заповідника науковці виявили листочню кучеряву. Це – рідкісний гриб, занесений до Червоної книги України зі статусом «зникаючий». Його також називають спарасисом кучерявим, грибом-бараном або грибною капустою, оскільки замість звичної шапки у нього кулясте плодове тіло з численних хвилястих, розгалужених лопатей. Воно нагадує мереживо, пишні кучері або головку цвітної капусти.

Раніше у Припʼяті помітили незвичне явище: олень вирішив переплисти річку. Кадрами поділилися біологи та заявили, що подібні випадки не поодинокі. Науковці показали, як лось плив річкою Припʼять. Мешканець заповідника майже повністю занурився у воду та плив у невідомому напрямку. З води виднілися лише його роги.

Влітку у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували цвітіння одного з найзагадковіших видів поліських орхідей – гніздівки звичайної. Ця рідкісна рослина веде надзвичайно таємний спосіб життя і наразі занесена до Червоної книги України.