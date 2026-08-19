Німеччина оголосила про плани профінансувати ремонт укриття Чорнобильської АЕС

Берлін назвав роботи терміновими через необхідність назавжди запобігти можливому викиду радіоактивних матеріалів у довкілля

Німеччина оголосила про плани надати Україні до €50 млн на ремонт захисної конструкції над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Федеральне міністерство навколишнього середовища країни вже запросило дозвіл на виділення відповідних коштів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Welt.

Німецька сторона планує спрямувати фінансування на відновлення захисної конструкції над четвертим енергоблоком ЧАЕС. Виплату коштів заплановано на 2027 рік.

Про намір профінансувати роботи стало відомо з листа Міністерства фінансів Німеччини до бюджетного комітету Бундестагу. У документі німецька сторона наголосила на терміновості проведення ремонтних робіт та пов'язала їх із необхідністю запобігти потенційному потраплянню радіоактивних матеріалів у довкілля.

«Зараз терміново потрібен ремонт, щоб назавжди запобігти можливому викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище», – йдеться у листі.

Для проведення необхідних робіт Німеччина планує надати Україні до €50 млн. Водночас кошти ще не були виділені: Федеральне міністерство навколишнього середовища запросило дозвіл на відповідне фінансування.

Нагадаємо, що міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер перебуває в Україні. Під час свого візиту німецький урядовець також запланував відвідати Чорнобиль.