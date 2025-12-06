Саркофаг ЧАЕС втратив основні функції безпеки після атаки російського дрона – МАГАТЕ

МАГАТЕ рекомендувало продовжити відновлення і посилення захисних конструкцій саркофага

Новий безпечний конфайнмент (НБК, або саркофаг) над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій із забезпечення ізоляції. Причиною цього стали пошкодження, завдані російським безпілотником у лютому цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії.

МАГАТЕ оприлюднили результати всебічної оцінки. Масивна сталева конструкція саркофага, збудована для запобігання викиду радіоактивних речовин після аварії 1986 року, зазнала пошкоджень, які серйозно знизили її захисні можливості.

За результатами оцінки місія МАГАТЕ з’ясувала, що саркофаг «втратив свої основні функції безпеки», включно зі здатністю ізоляції. Несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних або критичних пошкоджень.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що ситуація вимагає негайної реакції.

«Було проведено обмежені тимчасові ремонтні роботи на даху, проте своєчасне і комплексне відновлення залишається вкрай важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки», – заявив Гроссі.

МАГАТЕ рекомендувало продовжити відновлення і посилення захисних конструкцій саркофага: впровадити контроль вологості, оновити програму моніторингу корозії і модернізувати автоматичну систему спостереження за станом укриття, побудованого над реактором після аварії.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) цього тижня направило додаткову групу фахівців на Чорнобильську АЕС для комплексної перевірки Нового безпечного конфайнменту (NSC), який зазнав ушкоджень після удару дрона в лютому 2025 року.