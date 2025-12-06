Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Саркофаг ЧАЕС втратив основні функції безпеки після атаки російського дрона – МАГАТЕ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Саркофаг ЧАЕС втратив основні функції безпеки після атаки російського дрона – МАГАТЕ
фото з відкритих джерел

МАГАТЕ рекомендувало продовжити відновлення і посилення захисних конструкцій саркофага

Новий безпечний конфайнмент (НБК, або саркофаг) над зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС більше не виконує своїх основних функцій із забезпечення ізоляції. Причиною цього стали пошкодження, завдані російським безпілотником у лютому цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міжнародне агентство з атомної енергії.

МАГАТЕ оприлюднили результати всебічної оцінки. Масивна сталева конструкція саркофага, збудована для запобігання викиду радіоактивних речовин після аварії 1986 року, зазнала пошкоджень, які серйозно знизили її захисні можливості.

За результатами оцінки місія МАГАТЕ з’ясувала, що саркофаг «втратив свої основні функції безпеки», включно зі здатністю ізоляції. Несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали постійних або критичних пошкоджень.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що ситуація вимагає негайної реакції.

«Було проведено обмежені тимчасові ремонтні роботи на даху, проте своєчасне і комплексне відновлення залишається вкрай важливим для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки», – заявив Гроссі.

МАГАТЕ рекомендувало продовжити відновлення і посилення захисних конструкцій саркофага: впровадити контроль вологості, оновити програму моніторингу корозії і модернізувати автоматичну систему спостереження за станом укриття, побудованого над реактором після аварії.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) цього тижня направило додаткову групу фахівців на Чорнобильську АЕС для комплексної перевірки Нового безпечного конфайнменту (NSC), який зазнав ушкоджень після удару дрона в лютому 2025 року.

Читайте також:

Теги: МАГАТЕ ЧАЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МАГАТЕ направило фахівців для комплексної перевірки ЧАЕС після удару дрона
МАГАТЕ перевірить захисну арку ЧАЕС після удару дрона
28 листопада, 13:06
На Запорізькій АЕС експерти повідомили про постійну військову активність поблизу станції
МАГАТЕ зафіксувало вибухи поблизу ЗАЕС 
28 листопада, 00:58
Гроссі вважає, що без встановлення сталого миру зберігається загроза ядерного інциденту на Запорізькій АЕС
Очільник МАГАТЕ пояснив, що буде із Запорізькою АЕС після укладення миру
25 листопада, 17:33
За словами Гроссі, російські обстріли продовжують завдавати шкоди енергомережі Україні
Хмельницька та Рівненська АЕС два тижні працюють на зниженій потужності – МАГАТЕ
20 листопада, 06:21
8 листопада Росія обстріляла підстанції, які живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції
Російські атаки на АЕС: чим це небезпечно і як протидіяти?
11 листопада, 19:00
Гроссі традиційно закликав «до стриманості для підтримки ядерної безпеки
Хмельницька та Рівненська АЕС знизили виробництво електрики після удару РФ
9 листопада, 20:27
Відновлення постачання стало можливим після завершення ремонту другої резервної лінії електропередачі
Запорізьку АЕС вперше за пів року підключили до резервної лінії електропостачання
9 листопада, 10:28
Перемир’я біля Запорізької АЕС, Ставка. Головне за 7 листопада
Перемир’я біля Запорізької АЕС, Ставка. Головне за 7 листопада
7 листопада, 21:02
Технічні фахівці розпочнуть ремонтні роботи в суботу
МАГАТЕ повідомило про локальне перемир’я біля Запорізької АЕС
7 листопада, 18:29

Події в Україні

Міноборони унормовує порядок служби іноземців на офіцерських посадах у ЗСУ
Міноборони унормовує порядок служби іноземців на офіцерських посадах у ЗСУ
Саркофаг ЧАЕС втратив основні функції безпеки після атаки російського дрона – МАГАТЕ
Саркофаг ЧАЕС втратив основні функції безпеки після атаки російського дрона – МАГАТЕ
ЮНЕСКО додала 19 українських пам’яток до списку посиленого захисту
ЮНЕСКО додала 19 українських пам’яток до списку посиленого захисту
Підозра депутатці Скороход, нові контракти для Сил оборони. Головне за 5 грудня
Підозра депутатці Скороход, нові контракти для Сил оборони. Головне за 5 грудня
Біля Сіверська окупанти розстріляли полоненого захисника
Біля Сіверська окупанти розстріляли полоненого захисника
В Україні зʼявиться Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ
В Україні зʼявиться Науково-дослідний центр Сил підтримки ЗСУ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
Вчора, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 3 грудня
3 грудня, 06:00
В Україні хмарно: погода на 2 грудня
2 грудня, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
1 грудня, 18:45

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua