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На Чорнобильської АЕС запрацювала сонячна електростанція: подробиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Чорнобильської АЕС запрацювала сонячна електростанція: подробиці
Станція щороку вироблятиме понад 2 млн кВт чистої електроенергії
фото з Facebook-сторінки Дениса Шмигаля

Електростанція забезпечуватиме Новий безпечний конфайнмент, об'єкти поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива

На території Чорнобильської АЕС запрацювала нова сонячна електростанція потужністю 2 МВт, яка забезпечить резервне електроживлення критично важливих об'єктів станції. Автономна генерація знижує залежність промислового майданчика від зовнішніх мереж та підсилює рівень радіаційної безпеки. Про запуск проєкту повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль, інформує «Главком»

Сонячна електростанція забезпечуватиме електрикою Новий безпечний конфайнмент (арку), об'єкти поводження з радіоактивними відходами та сховища відпрацьованого ядерного палива.

Станція щороку вироблятиме понад 2 млн кВт чистої електроенергії (це близько 5% від річних потреб усього майданчика). Економія становитиме орієнтовно $365 тис. на рік – зекономлені ресурси спрямують на оновлення обладнання для безпечного виведення ЧАЕС з експлуатації.

Бюджет будівництва склав понад $825 тис.  Проєкт реалізовано за сприяння ПРООН, урядів Литви та Японії. Зокрема, Литва безкоштовно передала 7 296 сонячних панелей та 17 мережевих інверторів, а кошти уряду Японії профінансували закупівлю додаткового устаткування, монтажні роботи та пусконалагодження.

На сьогодні загальна встановлена потужність усіх сонячних електростанцій в Україні вже сягнула 7,6 ГВт.

Нагадаємо, на відновлення пошкодженого захисного укриття міжнародні партнери вже виділили низку траншів – від Європейського банку реконструкції та розвитку до гранту Євросоюзу у €75 млн, тоді як загальна вартість ремонту, за оцінками, сягає €500 млн.

До слова, українська армія перетворила Чорнобильську зону на укріплений рубіж і готується до можливого повторного наступу російських військ з боку Білорусі. 

Теги: Київщина Чорнобильська зона Чорнобильська АЕС

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