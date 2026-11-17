Експерти Національного інституту розвитку інфраструктури вже розпочали обстеження конструкцій двох столичних мостів, пошкоджених унаслідок російської атаки. Після отримання висновків спеціалістів уряд спільно з міською владою сформує план ремонтних робіт і визначить терміни безпечного відновлення руху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколу Калашника.

За словами урядовця, нині головним пріоритетом є безпека людей. Міністерство у межах своїх повноважень надає міській владі фахову та організаційну підтримку, щоб якнайшвидше відновити транспортне сполучення між берегами Дніпра.

«Коли будуть результати обстеження, готуємо спільно з міськими службами чіткий план робіт і відповіді для киян, коли й за яких умов можна буде безпечно відновити рух», – зазначив Микола Калашник.

Міністр також повідомив, що для того, аби кияни могли безперешкодно дістатися з одного берега столиці на інший, місто організовує додаткові маршрути громадського транспорту, а «Укрзалізниця» вже збільшила кількість рейсів приміських електричок.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Києва в ніч на 17 листопада зазнали пошкоджень Північний та Південний мости. Рух транспорту обома переправами наразі повністю перекрито, а фахівці оцінюють масштаби руйнувань. Також внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження інфраструктури та пожежі в Голосіївському, Деснянському, Дніпровському й Оболонському районах. Через пошкодження систем критичної інфраструктури в деяких районах столиці спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.