Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві через аварію на водопроводі машина провалилася під асфальт: рух обмежено

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві через аварію на водопроводі машина провалилася під асфальт: рух обмежено
Внаслідок аварії на водопровідній мережі постраждала автівка
фото: соцмережі

Аварія виникла на водопровідній мережі діаметром 500 мм.

Уранці 29 жовтня на вулиці Голосіївській у Києві сталася масштабна аварія на водопровідній мережі. Внаслідок витоку води пошкоджено дорожнє покриття, а у провалля, що утворилося, потрапив припаркований автомобіль. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації, інформує «Главком».

Фахівці вже евакуювали авто з місця події. Пошкодження виникло на водопровідній мережі діаметром 500 мм.

Через аварійно-відновлювальні роботи рух транспорту на вул. Голосіївській тимчасово обмежили двома смугами в напрямку вулиці Віктора Забіли.

Крім того, без водопостачання тимчасово залишалися мешканці будинків № 14 та № 16 на вул. Голосіївській.

«Аварійна бригада «Київводоканалу» працює над ліквідацією пошкодження та відновленням водопостачання», – зазначили в КМДА.   

Нагадаємо, 28 жовтня фахівці завершили аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Семена Скляренка. Тиск у водопровідній мережі відновлено, і водопостачання житлового масиву Куренівка наразі здійснюється у штатному режимі. Попри успішне усунення аварії на водопроводі, на локації продовжують діяти тимчасові транспортні обмеження. Рух автомобільного транспорту залишається частково обмеженим однією смугою в напрямку вулиці Куренівської.

До слова, 22 жовтня мешканці столичної Оболоні стали свідками вкрай нетипової комунальної аварії: біля одного з житлових будинків  вода струменем текла просто з електроопори.

Теги: водопостачання аварія Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російської атаки на Київ 30 вересня
«Все відбулось у мене на очах». Нардеп став свідком падіння реактивного шахеда
30 вересня, 18:17
Вологість повітря у Києві становить 77 %
Якість повітря у Києві 4 жовтня 2026 року
4 жовтня, 08:11
Під час удару машиніст набрав швидкість та вивіз людей з епіцентру
Російський дрон атакував Південний міст у Києві під час руху поїзда метро (відео)
1 жовтня, 12:25
Новий елемент благоустрою доповнив оновлений простір скверу на Подолі
Символ розвідки: у Києві до Дня захисників і захисниць України відкрито монумент сови
1 жовтня, 16:34
Залізнично-автомобільний мостовий перехід, що в народі називають Дарницький міст, є найширшим мостом столиці
Рух з лівого берега Києва на правий: які автобуси курсують через Дарницький міст
2 жовтня, 11:45
Унаслідок атаки на Київ пошкоджено квартиру доньки нардепки Вікторії Гриб
Народна депутатка показала, що скоїли росіяни з квартирою її доньки (фото)
23 жовтня, 01:39
Моріна повідомила, що подала позов до Київського окружного адміністративного суду проти Кличка
Доля Поштової площі. Громадська активістка подала позов проти мера Кличка
21 жовтня, 18:10
Південний міст у Києві розташований на південному сході міста та з'єднує Саперно-Слобідську вулицю на правому березі з проспектом Миколи Бажана на лівому березі
Рух транспорту Південним мостом відновлений в обох напрямках (оновлено)
22 жовтня, 19:06
Затримана за незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів
Наркотики у кормі для тварин: викрито двох торгівців з товаром на понад 10,5 млн грн
Сьогодні, 08:35

Новини

СБУ затримала коригувальника російських атак по київських ТЕЦ
СБУ затримала коригувальника російських атак по київських ТЕЦ
У Києві через аварію на водопроводі машина провалилася під асфальт: рух обмежено
У Києві через аварію на водопроводі машина провалилася під асфальт: рух обмежено
Скільки заробляє сантехнік у Києві: несподівані цифри
Скільки заробляє сантехнік у Києві: несподівані цифри
У Києві знову злетіли ціни на таксі: поїздка з Позняків до центру коштує 700 грн
У Києві знову злетіли ціни на таксі: поїздка з Позняків до центру коштує 700 грн
Окупанти вдарили по птахофабриці на Київщині: вогнеборці врятували 15 тис. птахів
Окупанти вдарили по птахофабриці на Київщині: вогнеборці врятували 15 тис. птахів
У Києві організовано нові автобуси-дублери метро: перелік маршрутів
У Києві організовано нові автобуси-дублери метро: перелік маршрутів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
164K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2026
116K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
81K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю

Новини

В Україні до 17°, у деяких областях значні дощі: погода на 29 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 29 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Вчора, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
27 жовтня, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
27 жовтня, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
27 жовтня, 07:05

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua