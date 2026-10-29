У Києві через аварію на водопроводі машина провалилася під асфальт: рух обмежено

Аварія виникла на водопровідній мережі діаметром 500 мм.

Уранці 29 жовтня на вулиці Голосіївській у Києві сталася масштабна аварія на водопровідній мережі. Внаслідок витоку води пошкоджено дорожнє покриття, а у провалля, що утворилося, потрапив припаркований автомобіль. Про це повідомили у Київській міській держадміністрації, інформує «Главком».

Фахівці вже евакуювали авто з місця події. Пошкодження виникло на водопровідній мережі діаметром 500 мм.

Через аварійно-відновлювальні роботи рух транспорту на вул. Голосіївській тимчасово обмежили двома смугами в напрямку вулиці Віктора Забіли.

Крім того, без водопостачання тимчасово залишалися мешканці будинків № 14 та № 16 на вул. Голосіївській.

«Аварійна бригада «Київводоканалу» працює над ліквідацією пошкодження та відновленням водопостачання», – зазначили в КМДА.

Нагадаємо, 28 жовтня фахівці завершили аварійно-відновлювальні роботи на вулиці Семена Скляренка. Тиск у водопровідній мережі відновлено, і водопостачання житлового масиву Куренівка наразі здійснюється у штатному режимі. Попри успішне усунення аварії на водопроводі, на локації продовжують діяти тимчасові транспортні обмеження. Рух автомобільного транспорту залишається частково обмеженим однією смугою в напрямку вулиці Куренівської.

До слова, 22 жовтня мешканці столичної Оболоні стали свідками вкрай нетипової комунальної аварії: біля одного з житлових будинків вода струменем текла просто з електроопори.