Опалювальний сезон у Києві: скільки будинків столиці ще чекають на тепло

Рішення про початок опалювального сезону міська влада ухвалила за кілька днів до очікуваного різкого зниження температури

Подачу тепла до житлового фонду столиці розпочали з понеділка, 2 листопада

У столиці продовжується поетапний запуск опалення в житловому секторі. Наразі до теплопостачання вже підключено майже 45% багатоквартирних будинків міста. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

За словами мера, подачу тепла до житлового фонду розпочали з понеділка, 2 листопада. Рішення про початок опалювального сезону міська влада ухвалила за кілька днів до очікуваного різкого зниження температури.

Кличко пояснив, що для повного запуску теплопостачання в столиці потрібен час через масштаби та складність комунального господарства.

«На запуск централізованої системи теплопостачання Києва – однієї з найбільших у Європі (протяжність тепломереж близько 3 тис. км) – необхідно трохи більше тижня», – наголосив міський голова.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві стартував ще 16 жовтня – столиця розпочала його першою в Україні. На першому етапі тепло почали подавати до закладів соціальної сфери (лікарень, шкіл, дитячих садків) за індивідуальними заявками їхніх керівників.

До слова, 8 жовтня Кличко заявив, що Київ через посилення російських атак опинився в умовах, коли йдеться про виживання, а мешканцям із друзями або родичами за межами столиці порадив розглянути тимчасовий переїзд. Наступного дня, 9 жовтня президент Володимир Зеленський заявив про майже повне невиконання міською владою Києва необхідних кроків із захисту енергетичної інфраструктури.