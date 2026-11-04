Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Зірки масово виїжджають з Києва

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Колишні акторки «Кварталу» Ірина Сопонару та Аліна Блажкевич виїжджають з Києва
фото: Іnstagram/irinasoponaru/alinablazhkevych

Артисти з Києва з родинами переїздять до інших міст 

Українські зірки почали масово покидати Київ. Зірки переїжджають до західних областей України, а дехто навіть виїхав за кордон. Що стало причиною таких рішень, розповідає «Главком».

Аліна Блажкевич

Зірки масово виїжджають з Києва фото 1
фото: Іnstagram.com/alinablazhkevych

Зірка «Ліги сміху», акторка та гумористка Аліна Блажкевич повідомила про переїзд з Києва у соцмережах. Разом із рідними зірка переїздить до іншого міста. За словами Блажкевич, вона покидає столицю через безпекову ситуацію та планує перечекати зиму та відключення світла в західному регіоні країни.

«Наша родина вирішила чкурнути з Києва через безпекову ситуацію. Мені сумно, я не хочу, але… Якщо хтось перевозив речі з Києва на захід країни – напишіть мені. Я не розумію логістику цього перевезення. Чи реально це у всіх так дорого?» – написала Блажкевич.

Зірки масово виїжджають з Києва фото 2
фото: Іnstagram.com/alinablazhkevych

Крім того, акторка пожалілася на вартість послуг з перевезення речей з одного міста в інше. «Перевезення коштує стільки, що простіше все викинути і купити нове», – зазначила артистка.

Ірина Сопонару

Зірки масово виїжджають з Києва фото 3
фото: Іnstagram.com/irinasoponaru

Зірка «Кварталу 95» та героїня серіалу «Одного разу під Полтавою», акторка Ірина Сопонару зі своїм чоловіком-іноземцем Різом також виїжджає з Києва. За словами зірки, вона не планувала покидати столицю, однак постійні російські атаки та поява відключень світла змусили її змінити плани.

«Ми з Різом тримались, скільки могли триматися. Але десь приблизно від серпня, коли почали сильно кошмарити, ми ще тримались, але вже декілька тижнів без нормального сну. У мене дах почав підтікати, я вже навіть до психолога думала звернутися, може, мені якісь ліки треба приймати. Виявилося, мені треба було поспати», – розповіла акторка в коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром».

Ірина Сопонару розповіла, що планує поїхати до Чернівців, звідки вона родом. У рідному місті зірка разом із чоловіком планує залишитися на всю зиму. «Ми вирішили поки що поїхати до Чернівців до батьків. До кінця зими ми точно будемо там. Я не знаю, що має весною змінитися, але принаймні жахливі блекаути ми хочемо перечекати там», – сказала артистка.

Вікторія Маремуха

Зірки масово виїжджають з Києва фото 4
фото: Іnstagram.com/vicky_mare

Українська модель та акторка Вікторія Маремуха також виїхала з Києва разом зі своїм чотирирічним сином Лукою. Зірка поїхала з дитиною до Португалії (Лісабон).

«Мене так накрило в літаку десь за годину до посадки. Мабуть, тоді прийшло усвідомлення, що я їду не у відпустку (це окреме відчуття – коли ти їдеш не за власним бажанням, а вимушений покинути дім, який любиш). Зранку накрило ще сильніше. І моє філософське «приймати» все замінило «це несправедливо». Даю собі пару днів пожити з цим. Не бути сильною, але далі обіцяю собі потроху взятися за створення нового та цікавого розділу свого життя», – говорить акторка.

Зірки масово виїжджають з Києва фото 5
фото: Іnstagram.com/vicky_mare

Причиною такого рішення також стала безпекова ситуація. На переїзді наполіг ексчоловік акторки та батько її сина, наголосивши на посиленні російських атак та відключеннях світла.

Світлана Тарабарова

Наприкінці серпня співачка Світлана Тарабарова також покинула столицю після низки російських атак на Київ та область. Зірка евакуювалася з дітьми зі свого будинку під Києвом в іншу область. Тоді росіяни атакували Дмитрівську селищну громаду Бучанського району, де мешкає співачка з родиною.

Олена Кравець

Зірка «Кварталу 95», акторка Олена Кравець на початку вересня також поїхала із дітьми до іншого міста. Артистка вирішила не повертатися до Києва після відпочинку в Одесі. Акторка тимчасово оселилася в Івано-Франківську.

Як розповідав «Главком», українські зірки одне за одним почали скасовувати свої концерти у Палаці спорту в Києві. Серед них Альона Омаргалієва, Тіна Кароль, Анна Трінчер та інші. Причиною стала безпекова ситуація у столиці та заборона від КМДА.

Читайте також:

Теги: відключення столиця акторка Київ обстріл зима

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Пивовари» вимушено відклали з'ясування взаємин
Дирекція Прем'єр-ліги перенесла другий тайм одного з матчів туру
10 жовтня, 19:26
Дев'ята повітряна тривога за добу у Києві тривала 14 хвилин
Дев'ята повітряна тривога за добу у Києві тривала 14 хвилин
11 жовтня, 22:22
Через неналежне виконання службових обов’язків посадовця Інституту радіаційної гігієни та епідеміології державна установа втратила дороговартісне обладнання
Очільник Інституту радіаційної гігієни у Києві отримав підозру
6 жовтня, 16:06
Офіційна історія легендарної сцени розпочалася 15 жовтня 1926 року
Театру Лесі Українки – 100 років: з нагоди ювілею вся трупа вийде на сцену у спеціальній виставі
15 жовтня, 11:03
29 жовтня російська терористична армія атакувала залізничний вокзал у Дніпрі
Удар по вокзалу в Дніпрі забрав життя п’ятьох залізничників: названо імена
30 жовтня, 14:20
Пошкоджені вікна 26-поверхівки тимчасово закрили OSB-плитам
Забиті OSB-плитами вікна: який вигляд має висотка в Дарницькому районі після атаки 12 жовтня
20 жовтня, 11:51
Поліція документує наслідки обстрілу та збирає докази чергового воєнного злочину РФ
Атака балістикою на Київ: серед поранених є медики, руйнування у шести районах (фото)
27 жовтня, 08:25
Вологість повітря у Києві становить 95%
Якість повітря у Києві 2 листопада 2026 року
2 листопада, 07:56
Колеги згадують лікаря як невіддільну частину команди та людину, яка віддано служила шляхетній справі
Унаслідок ворожого обстрілу загинув київський ветеринар Сергій Гузенков
Вчора, 15:07

Шоу-біз

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта офіційно відмовилася від батькового прізвища
Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта офіційно відмовилася від батькового прізвища
Зірки масово виїжджають з Києва
Зірки масово виїжджають з Києва
Мережа звинуватила Ілону Гвоздьову у просуванні російського тренду: реакція зірки
Мережа звинуватила Ілону Гвоздьову у просуванні російського тренду: реакція зірки
Учасники «Фабрики зірок» подали заявки на Нацвідбір на Євробачення-2027: хто вони
Учасники «Фабрики зірок» подали заявки на Нацвідбір на Євробачення-2027: хто вони
Злата Огнєвіч втрапила у скандал через критику інциденту на Петропавлівській Борщагівці: деталі
Злата Огнєвіч втрапила у скандал через критику інциденту на Петропавлівській Борщагівці: деталі
Євробачення-2027: став відомий перший учасник конкурсу в Бургасі
Євробачення-2027: став відомий перший учасник конкурсу в Бургасі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
148K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00
Росія вдарила дев’ятьма авіабомбами по Комишувасі: 26 людей загинули, 27 зниклих безвісти
2 листопада, 21:23

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua