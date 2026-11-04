Зірки масово виїжджають з Києва

Артисти з Києва з родинами переїздять до інших міст

Українські зірки почали масово покидати Київ. Зірки переїжджають до західних областей України, а дехто навіть виїхав за кордон. Що стало причиною таких рішень, розповідає «Главком».

Аліна Блажкевич

Зірка «Ліги сміху», акторка та гумористка Аліна Блажкевич повідомила про переїзд з Києва у соцмережах. Разом із рідними зірка переїздить до іншого міста. За словами Блажкевич, вона покидає столицю через безпекову ситуацію та планує перечекати зиму та відключення світла в західному регіоні країни.

«Наша родина вирішила чкурнути з Києва через безпекову ситуацію. Мені сумно, я не хочу, але… Якщо хтось перевозив речі з Києва на захід країни – напишіть мені. Я не розумію логістику цього перевезення. Чи реально це у всіх так дорого?» – написала Блажкевич.

Крім того, акторка пожалілася на вартість послуг з перевезення речей з одного міста в інше. «Перевезення коштує стільки, що простіше все викинути і купити нове», – зазначила артистка.

Ірина Сопонару

Зірка «Кварталу 95» та героїня серіалу «Одного разу під Полтавою», акторка Ірина Сопонару зі своїм чоловіком-іноземцем Різом також виїжджає з Києва. За словами зірки, вона не планувала покидати столицю, однак постійні російські атаки та поява відключень світла змусили її змінити плани.

«Ми з Різом тримались, скільки могли триматися. Але десь приблизно від серпня, коли почали сильно кошмарити, ми ще тримались, але вже декілька тижнів без нормального сну. У мене дах почав підтікати, я вже навіть до психолога думала звернутися, може, мені якісь ліки треба приймати. Виявилося, мені треба було поспати», – розповіла акторка в коментарі проєкту «Наодинці з Гламуром».

Ірина Сопонару розповіла, що планує поїхати до Чернівців, звідки вона родом. У рідному місті зірка разом із чоловіком планує залишитися на всю зиму. «Ми вирішили поки що поїхати до Чернівців до батьків. До кінця зими ми точно будемо там. Я не знаю, що має весною змінитися, але принаймні жахливі блекаути ми хочемо перечекати там», – сказала артистка.

Вікторія Маремуха

Українська модель та акторка Вікторія Маремуха також виїхала з Києва разом зі своїм чотирирічним сином Лукою. Зірка поїхала з дитиною до Португалії (Лісабон).

«Мене так накрило в літаку десь за годину до посадки. Мабуть, тоді прийшло усвідомлення, що я їду не у відпустку (це окреме відчуття – коли ти їдеш не за власним бажанням, а вимушений покинути дім, який любиш). Зранку накрило ще сильніше. І моє філософське «приймати» все замінило «це несправедливо». Даю собі пару днів пожити з цим. Не бути сильною, але далі обіцяю собі потроху взятися за створення нового та цікавого розділу свого життя», – говорить акторка.

Причиною такого рішення також стала безпекова ситуація. На переїзді наполіг ексчоловік акторки та батько її сина, наголосивши на посиленні російських атак та відключеннях світла.

Світлана Тарабарова

Наприкінці серпня співачка Світлана Тарабарова також покинула столицю після низки російських атак на Київ та область. Зірка евакуювалася з дітьми зі свого будинку під Києвом в іншу область. Тоді росіяни атакували Дмитрівську селищну громаду Бучанського району, де мешкає співачка з родиною.

Олена Кравець

Зірка «Кварталу 95», акторка Олена Кравець на початку вересня також поїхала із дітьми до іншого міста. Артистка вирішила не повертатися до Києва після відпочинку в Одесі. Акторка тимчасово оселилася в Івано-Франківську.

Як розповідав «Главком», українські зірки одне за одним почали скасовувати свої концерти у Палаці спорту в Києві. Серед них Альона Омаргалієва, Тіна Кароль, Анна Трінчер та інші. Причиною стала безпекова ситуація у столиці та заборона від КМДА.