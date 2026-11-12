Науково-дослідний інститут у Києві продано втричі дорожче стартової ціни
До майнового комплексу інституту входять понад 46 тисяч квадратних метрів нерухомості на земельній ділянці площею 6,36 га
Фонд державного майна (ФДМУ) продав на аукціоні 94,44% державного пакета акцій АТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», що розташований у Києві на вул. Академіка Кримського, 27. Про це йдеться на сайті ФДМУ, інформує «Главком».
Участь в аукціоні, який відбувся 11 листопада на платформі електронної системи Прозорро, взяли п'ять учасників. Стартова ціна під час торгів зросла утричі – зі 109,1 млн грн до 333,7 млн грн. До ключових активів товариства належать понад 46 тис. кв.м нерухомості, розміщеної на території площею 6,36 га.
Майновий комплекс включає виробничі й адміністративні корпуси, ливарню, інструментальний цех, складські приміщення, котельню та інші споруди.
Діяльність підприємства пов'язана з виробництвом електромеханічних пристроїв, науковими дослідженнями та експериментальними розробками у сфері природничих і технічних наук.
У ФДМУ розповіли, що переможець має протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу сплатити вартість об'єкта.
«Право власності на придбаний пакет акцій переходить до покупця після укладення договору купівлі-продажу об'єкта приватизації та з моменту зарахування пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця у депозитарній установі», – йдеться у повідоменні.
Нагадаємо, раніше Дмитро Наталуха повідомив, що аудит Фонду державного майна виявив серйозні проблеми в управлінні держактивами. За його словами, понад половина підприємств, які перебувають на балансі ФДМУ, фактично існують лише на папері, а значна частина стратегічних активів роками накопичувала борги та втрачала інвестиційну привабливість.
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