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Науково-дослідний інститут у Києві продано втричі дорожче стартової ціни

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Науково-дослідний інститут у Києві продано втричі дорожче стартової ціни
Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів розташований на вулиці Академіка Кримського, 27 у Києві
фото: ФДМУ

До майнового комплексу інституту входять понад 46 тисяч квадратних метрів нерухомості на земельній ділянці площею 6,36 га

Фонд державного майна (ФДМУ) продав на аукціоні 94,44% державного пакета акцій АТ «Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів», що розташований у Києві на вул. Академіка Кримського, 27. Про це йдеться на сайті ФДМУ, інформує «Главком».

Участь в аукціоні, який відбувся 11 листопада на платформі електронної системи Прозорро, взяли п'ять учасників. Стартова ціна під час торгів зросла утричі – зі 109,1 млн грн до 333,7 млн грн. До ключових активів товариства належать понад 46 тис. кв.м нерухомості, розміщеної на території площею 6,36 га.

Майновий комплекс включає виробничі й адміністративні корпуси, ливарню, інструментальний цех, складські приміщення, котельню та інші споруди.

Діяльність підприємства пов'язана з виробництвом електромеханічних пристроїв, науковими дослідженнями та експериментальними розробками у сфері природничих і технічних наук.

У ФДМУ розповіли, що переможець має протягом 20 робочих днів з дня формування протоколу сплатити вартість об'єкта.

«Право власності на придбаний пакет акцій переходить до покупця після укладення договору купівлі-продажу об'єкта приватизації та з моменту зарахування пакета акцій на рахунок у цінних паперах покупця у депозитарній установі», – йдеться у повідоменні.

Нагадаємо, раніше Дмитро Наталуха повідомив, що аудит Фонду державного майна виявив серйозні проблеми в управлінні держактивами. За його словами, понад половина підприємств, які перебувають на балансі ФДМУ, фактично існують лише на папері, а значна частина стратегічних активів роками накопичувала борги та втрачала інвестиційну привабливість.

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Теги: Київ аукціон Фонд державного майна

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