Стартувало будівництво моста між Україною і Молдовою (фото)

Завершилися підготовчі роботи до зведення мостового переходу через Дністер

У Вінницькій області стартувало масштабне будівництво мосту «Ямпіль–Косеуць» на україно-молдовському кордоні. Про це повідомив голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов.

«Підготовчі роботи на одному із флагманів президентської програми «Велике будівництво» завершені. Підрядна організація починає зводити мостовий перехід через ріку Дністер поблизу Ямполя. Переправа стане довгоочікуваною альтернативою паромній переправі на прикордонному переході Ямпіль–Косеуць, котра давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів держав. Новий міст через Дністер стане ключовим об’єктом транспортного коридору Київ – Кишинів, котрий стане найкоротшим шляхом із центрального регіону України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід невизнаної Придністровської республіки.

Будівництво Ямпільського моста здійснюється за моделлю «design-build». Це означає, що підрядна організація група компаній «Автострада» займається і проєктуванням, і будівництвом. Рішення передбачають найсучасніші методи та технології виконання робіт. Насамперед у частині спорудження майже 700-метрової естакади через Дністер», – зазначив Сергій Борзов.

Що відбувається на будівельному майданчику?

Роботи на об’єкті ведуться у цілодобовому режимі. Вже пробурено та забетоновано 12 паль, які будуть фундаментом майбутніх опор мосту (на одну опору потрібно 15 паль). Буріння проводиться за допомогою спеціалізованого устаткування, яке може працювати з найскладнішими ґрунтами. Йдеться про дві новітні потужні бурові установки Bauer із глибиною буріння до 50 м.

Також на території будівництва завершено монтаж заводу бетонних виробів, виробнича потужність якого сягає 113 куб м на год. Завод задовольнятиме першочергові потреби у якісному бетоні на етапі ведення бурових робіт та надалі гарантуватиме безперебійну роботу на об’єкті упродовж всього року. Наразі проводяться пускові налагоджувальні роботи.

Підрядник активно концентрує на будівельному майданчику металеві конструкції та супутні матеріали. Так, виготовили вже понад 2500 т прогонових будов.

Повномасштабний комплекс будівельних робіт на об’єкті стартуватиме вже на початку весни із настанням сприятливих погодних умов. Очікується, що у піковий період на проєкті буде задіяно близько 500 працівників та більше ніж 100 одиниць спецтехніки.

Завершити будівництво моста планується за два роки, із молдовською стороною узгоджено точку примикання моста. Невдовзі буде підписано відповідну міжурядову угоду.

Яким буде міст?

Довжина споруди сягне 1409 м, а максимальна висота опор (їх буде 24) – 50 м, це на десять метрів вище стандартного 12-поверхового будинку.

Також передбачено спорудження сучасного спільного пункту пропуску.

Під'їздом до нього з української сторони стане автошлях Т-02-02 Могилів–Подільський–Ямпіль–Бершадь–Умань. З іншої сторони він примкне до молдавської траси М2 Кишинів–Сорока.

Чому будують?

Наразі транспортний зв’язок між Україною і Молдовою через річку Дністер в області забезпечується мостом, який розміщений у зоні пункту пропуску «Могилів–Подільський–Отач» та мостом в на пункті пропуску «Бронниця–Унгурь», на якому дозволена маса транспортних засобів не перевищує 3,5 т, а на прикордонному переході «Ямпіль–Косеуць» працює лише паромна переправа, однак вона давно не відповідає вимогам часу і реальним потребам жителів держав.

Фактично весь транспортний потік проходить через міжнародний пункт пропуску «Могилів–Подільський–Отач».

Нагадаємо, Новопризначена голова молдовського уряду Наталія Гавриліца заявила, що закладе гроші на будівництво мосту Ямпіль-Косеуць через річку Дністер, який фінансує українська влада, та під’їзної до нього дороги. Про це Гавриліца заявила перед голосування за призначення її кандидатури на посаду, відповідаючи на запитання депутатів, передає кореспондент «Главкому».

Як раніше повідомляв «Главком», Україна профінансує будівництво мосту через річку Дністер. Планується, що міст стане частиною нової автомагістралі Київ-Кишинів. Крім того, напередодні, голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, що будівництво мосту Ямпіль – Косеуць через річку Дністер розпочалося.

У лютому 2021 року в «Укравтодорі» визначилися з маршрутом майбутнього міжнародного транспортного коридору до Молдови.