Вінничанин за кермом вантажівки насмерть збив пенсіонерку



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21 липня у Львівській області сталася дорожньо-транспортна пригода. В селі Козьова житель Вінниччини збив пенсіонерку

Виїхавши на місце пригоди, поліцейські встановили, що на автодорозі Київ – Чоп водій автомобіля «ДАФ», 33-річний житель Вінницької області, здійснив наїзд на 65-річну мешканку району. Внаслідок ДТП пішохід померла на місці події.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

За скоєння цього правопорушення передбачене позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться досудове розслідування.