Викрито схему розкрадання грошей, виділених на ремонт доріг на Київщині



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На ремонті доріг у Вишгородському районі розкрадено майже 3,5 млн грн

Повідомлено про підозру директору одного із товариств за фактом сприяння у привласненні представникам сільських рад бюджетних коштів, виділених для проведення капітального ремонту доріг у Вишгородському районі Київської області. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«У ході слідства встановлено, що упродовж 2017-2018 років службові особи селищ Хотянівка, Новосілки та Нові Петрівці у Вишгородському районі Київської області підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтних доріг, та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронцями встановлено, що роботи проведено неповно та неякісно, а їх обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Різниця становить понад 3,5 млн гривень.

В ході проведення обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів вилучено документацію, що підтверджує протиправну діяльність посадовців.

Наразі директору підрядної організації повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває, перевіряється причетність до вчинення злочину інших осіб.