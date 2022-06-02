Багатомільйонний хабар: суд призначив 10 років колонії ексзаступнику міністра

Колишнього заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«До 10 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Він визнаний винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря», – йдеться в повідомленні.

Експосадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів – $480 тисяч.

Повідомляється, що чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Рішенням суду зловмисника визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище).

Вирок суду набрав чинності.

Нагадаємо, 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабаря у розмірі 480 тисяч доларів.

26 травня Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі Гримчака.

У грудні 2020 року Гримчаку скасували домашній арешт та надягли електронний браслет.

У лютому 2021 року через завершення терміну дії зобов’язань, покладених на Гримчака Вищим антикорупційним, з нього зняли електронний браслет.



