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    Політика

    Багатомільйонний хабар: суд призначив 10 років колонії ексзаступнику міністра

    Колишнього заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі - Багатомільйонний хабар: суд призначив 10 років колонії ексзаступнику міністра
    Колишнього заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі
    фото з відкритих джерел

    Вирок суду Юрію Гримчаку набрав чинності

    Колишнього заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака засудили до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

    «До 10 років позбавлення волі засуджено колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Він визнаний винним у вимаганні та одержанні багатомільйонного хабаря», – йдеться в повідомленні.

    Експосадовця та його помічника співробітники СБУ затримали у серпні 2019 року під час одержання частини коштів – $480 тисяч.

    Повідомляється, що чиновник вимагав $1,1 млн від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

    Рішенням суду зловмисника визнано винним за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4, 5 ст. 369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище).

    Вирок суду набрав чинності.

    Нагадаємо, 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабаря у розмірі 480 тисяч доларів.

    26 травня Вищий антикорупційний суд провів підготовче засідання у справі Гримчака.

    У грудні 2020 року Гримчаку скасували домашній арешт та надягли електронний браслет.

    У лютому 2021 року через завершення терміну дії зобов’язань, покладених на Гримчака Вищим антикорупційним, з нього зняли електронний браслет.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Багатомільйонний хабар: суд призначив 10 років колонії ексзаступнику міністра