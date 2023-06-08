Вимагав хабар за каруселі: правоохоронці затримали директора «Гідропарку»

Спочатку посадовець мав отримати 30 тис. грн, а потім щомісяця одержувати 20 тис. грн

7 червня Подільська окружна прокуратура міста Києва викрила директора комунального закладу парк культури та відпочинку «Гідропарк» на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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За даними слідства, директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, висунув вимогу представнику приватного товариства про надання йому неправомірної вигоди за надання дозволу на розміщення у парку дитячих каруселей.

Директор «Гідропарку» вимагав хабар за дозвіл на розміщення каруселей фото: Київська міська прокуратура

«У ході контролю за вчиненням злочину правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн за договором. У подальшому підприємець мав сплачувати особисто керівнику парку ще 20 тис. грн щомісяця», – йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці задокументували передачу та одержання посадовцем 30 тис. грн фото: Київська міська прокуратура

7 червня 2023 року під час одержання вказаної суми посадовця затримали. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що нещодавно депутатка Київради отримала підозру у недекларуванні статків. Слідство встановило, що депутатка Ганна Коваленко не задекларувала доходи від продажу цінних паперів, отриманих у 2020 році на суму 55,6 млн грн. Також вона «забула» вказати дані про отримані доходи від продажу мотоцикла марки Harley-Davidson, автомобіля марки Land Rover і нараховані страхові виплати на ремонт автівки.