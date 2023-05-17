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Справа Князєва: миколаївський ексдепутат виявився учасником корупційної схеми

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Справа Князєва: миколаївський ексдепутат виявився учасником корупційної схеми
Миколаївський ексдепутат Горбуров виявився фігурантом справи про хабар судді Князєва
фото з відкритих джерел

Кирило Горбуров, який є кумом судді Князєва, допомагав йому отримувати хабар

Колишній депутат Миколаївської міськради, нотаріус Кирило Горбуров є одним із учасників схеми у Верховному Суді України, за якою, за версією детективів НАБУ, голову суду Всеволода Князєва затримали за хабар майже у $3 млн. Про це пише місцеве видання «НікВести» із посиланням на власні джерела в Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

Записи розмов фігурантів справи, опубліковані НАБУ, свідчать, що Кирило Горбуров, як довірена особа Всеволода Князєва, ймовірно, взяв участь у передачі грошей від адвокатів, які отримали кошти від власника групи «Фінанси та кредит» бізнесмена Костянтина Жеваго. За інформацією «НікВести», сам Кирило Горбуров є кумом Всеволода Князєва.

Всеволод Князєв раніше очолював Миколаївський окружний суд, а Горбуров був депутатом міськради. Після того, як Князєв очолив Верховний суд – перебрався до столиці, і відкрив офіс по вулиці Полтавська, 10, тут же був офіс і адвокатів Олега Горецького. А Олег Горецький захищав Жеваго у суді, який і очолює Князєв.

Офіси судді Князєва та адвоката Горецького знаходились поряд
Офіси судді Князєва та адвоката Горецького знаходились поряд
фото з відкритих джерел

Видання також опублікувало фрагменти розмови між Князєвим та Горбуровим.

Кирило Горбуров отримував інструкції щодо оформлення банківської скриньки, в якому адвокат залишав хабар.

«Ти приїдеш зараз, тобі там 5-10 хвилин, ти оформиш договір, спустишся униз, відчиниш (комірку –«Главком»). Потім я зайду, відчиню, залишу там це в кімнатці. Ти потім ще раз зайдеш, відчиниш собі, забереш, перекладеш собі і все», – говорив Кирилу Горбурову адвокат.

Далі також опубліковано запис бесіди Всеволода Князєва з Кирилом Горбуровим про розподіл частини хабара. З контексту розмови стає зрозумілим, що останній також отримував кошти за свої послуги.

Далі також опублікований запис розмови Всеволода Князєва з Кирилом Горбуровим щодо розподілу частини хабаря. З контексту розмови стає зрозуміло, що останній також отримував кошти за свої «послуги».

«Ви там по акціонеру все собі з Олегом забрали? Правильно все? Все нормально?» – питає Всеволод Князєв.

«Ну, там же виходить як? Дивися», – відповідає Кирило Горбуров.

«Він розрахувався, все, з вами закрився?» – уточнює суддя.

«1350 там. Ти отримав, так? І ще лишилося 450, так?» – запитує Кирило Горбуров.

«Так».

«Так. Коли там це привезти», – питає Горбуров.

«Ну ви собі взяли вже? Правильно?» – запитує Всеволод Князєв.

«Так», – відповідає Кирило Горбуров.

Під час передачі ще частини хабаря Всеволод Князєв запевняє Кирила Горбурова, що робить це для нього та ще одного фігуранта – Олега Горецького, який є адвокатом і був затриманий разом з головою суду.

«Він з вами з Олегом розрахувався? Щоб я не хвилювався», – каже Всеволод Князєв.

«Ну, слухай. Олег цими питанням займається, я не в курсі, але гадаю, що так», – відповідає Кирило Горбуров.

«Ти зрозумій, що як би що, я це для вас», – говорить Князєв.

«Ну для нас це таке», – відповідає Кирило Горбуров.

За інформацією «НікВісті», Кирило Горбуров у Миколаєві не проживає. Він закрив свою нотаріальну контору та переїхав до Києва. На його інстаграм-сторінці зазначено, що він надає нотаріальні послуги у Києві, також зазначена адреса – Полтавська, 10. За цією ж адресою знаходиться й те саме адвокатське об'єднання, яке фігурує у справі – «Горецький та партнери».

Справа Князєва: миколаївський ексдепутат виявився учасником корупційної схеми фото 1

Нагадаємо, що 16 травня голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату, викритим на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди, повідомили про підозру. Також Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ заявили про участь у схемі хабарництва голови Верховного суду Всеволода Князєва бізнесмена Костянтина Жеваго.

16 травня Пленум Верховного Суду висловив недовіру Князєву і достроково припинив його повноваження.

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Теги: Всеволод Князєв хабар

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