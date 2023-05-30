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Якою буде погода на Київщині впродовж тижня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Якою буде погода на Київщині впродовж тижня
За даними синоптиків, найближчим часом в нічні години температура у столиці підвищиться
фото: glavcom.ua

Найближчими днями по Київщині переважатиме погода без опадів, але ближче до вихідних погода почне змінюватись

Найближчими днями по Київщині переважатиме погода без опадів, але ближче до вихідних погода почне змінюватись. Про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

На вихідних у столиці дощитиме
На вихідних у столиці дощитиме
фото: Український гідрометцентр

За даними синоптиків, найближчим часом в нічні години температура у столиці підвищиться, а в денні залишатиметься в межах +21..+26.

«Проте ближче до кінця тижня очікуємо на новий атмосферний фронт із північного заходу», – кажуть синоптики.

Згідно з прогнозом, 31 травня та 1 червня у Києві ймовірні невеликі дощі, проте на температуру вони не вплинуть.

2 червня опади посиляться, очікується гроза, однак повітря прогріється до літніх +26 градусів.

У суботу, 3 червня, у Києві стане менше сонця, дощі та грози продовжаться, а температура знизиться до +22 градусів.

Нагадаємо, у вівторок 30 травня у східних, південно-східних областях та Криму спостерігатиметься мінлива хмарність, підуть короткочасні дощі з грозами. Температура вночі становитиме 13-18°, вдень – 18-23°.

До слова, сьогодні в ніч проти 30 травня росіяни здійснили масовану атаку на Київ дронами-камікадзе. Безпілотники запускалися кількома хвилями та з різних напрямків.

Теги: прогноз погоди Київ погода

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