Чому Банкова вішає всіх собак на Кличка?

Може зосередимося на виправленні помилок і разом працюватимемо на Перемогу?

Читаю, як слуги і Ко вішають всіх собак на Кличка і, вибачте на слові, офігіваю…

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А за що в місті відповідає призначений Банковою глава ВЦА? За пости в соцмережах?

За що відповідають глави районних адміністрацій, всі від СН, призначені урядом виключно за принципом лояльності?

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Якщо хочеться поговорити про готовність столиці до війни, то давайте поговоримо про підготовку краіни до війни в комплексі.

Чи ще не на часі?

Чи може зосередимося на виправленні помилок і разом працюватимемо на Перемогу?

Я бачу багато проблем, які вскрило повномасштабне вторгнення, які виникають по ходу цієї важкої і довгої війни, які потребують реакції і корегування нашої бюджетної, соціальної, гуманітарної політики. Ми готові цим разом займатися, якщо влада готова чути меншість.

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Принаймні, наша фракція Європейська Солідарність в ВР завжди не просто критикує, а пропонує, як ми бачимо вирішення тих чи інших проблем. Ми навіть навчилися тішитися, коли наші законопроєкти крадуть і переписують, аби тільки з цього був толк.

Можу точно сказати одне. Ми не дамо владі знищити місцеве самоврядування і зачистити його, під егідою викликів воєнного часу. Як зачистили і знищили вже свободу слова.

До місцевої влади є питання, без сумніву, але точно не більше, аніж до центральної. Тому – навчіться дивитися в дзеркало.

Й варто закатати рукава й всім ще більше працювати на перемогу, до якої ще ой як далеко.

Трагедії, подібні вчорашній, не повинні повторюватися… родинам загиблих – найщиріші співчуття, Вічная світлая памʼять невинним жертвам рашистських обстрілів…